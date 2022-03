Hàn Quốc có năng lực tiếp cận kỹ thuật số tốt nhất trong OECD

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 29/3 đã công bố kết quả phân tích tài liệu so sánh năng lực cạnh tranh kỹ thuật số của các cơ quan quốc tế.Kết quả cho thấy Hàn Quốc có khả năng tiếp cận kỹ thuật số ở mức tốt nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), song năng lực ứng dụng công nghệ kỹ thuật số của các doanh nghiệp lại ở mức thấp.Hàn Quốc xếp thứ 12 trên tổng số 64 nước về năng lực cạnh tranh kỹ thuật số trong báo cáo của Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh quốc tế (IMD), đứng thứ 11 trên tổng số 120 quốc gia và vùng lãnh thổ về chỉ số bao phủ internet theo Cơ quan phân tích kinh tế "Economist Intelligence Unit" (EIU). Chỉ số bao phủ internet là chỉ số về khả năng tiếp cận, tiếp nhận internet của một quốc gia, đo lường toàn diện mức độ liên quan đến kinh tế xã hội.Mặc dù có mức độ tiếp cận kỹ thuật số cao nhưng năng lực ứng dụng kỹ thuật số của doanh nghiệp Hàn Quốc lại ở mức thấp so với các quốc gia khác. Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc chỉ ra rằng theo kết quả phân tích giữa Hàn Quốc và 19 nước khu vực đồng euro và Anh, các hạng mục thể hiện năng lực sử dụng kinh tế kỹ thuật số như tỷ trọng sử dụng điện toán đám mây, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và doanh thu thương mại điện tử của doanh nghiệp Hàn Quốc đều ở mức dưới trung bình.Đặc biệt, chỉ số về năng lực kỹ thuật số của doanh nghiệp vừa và nhỏ quy mô dưới 249 nhân viên thấp hơn so với tập đoàn lớn trên 250 nhân viên. Tỷ trọng sử dụng điện toán đám mây ở các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đạt 46,5%, thấp nhất so với 20 nước khảo sát. Con số này ở doanh nghiệp vừa và nhỏ là 24,5%, xếp thứ 19 trên tổng số 20 nước khảo sát.Trong thời đại kinh tế kỹ thuật số, tỷ trọng sử dụng CRM như vai trò cốt lõi trong mối quan hệ với khách hàng của tập đoàn lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ lần lượt là 51,2% và 17,3%, thấp nhất trong tổng số 20 quốc gia. Tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu từ thương mại điện tử chiếm 38,2% trong số các tập đoàn lớn, đứng thứ 17; trong khi con số này trong số các công ty vừa và nhỏ chiếm 20,1%, xếp thứ 11.