KEPCO đóng băng đơn giá điều chỉnh phí nhiên liệu quý II

Photo : YONHAP News

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) ngày 29/3 công bố đóng băng đơn giá điều chỉnh phí nhiên liệu trong quý II dự kiến áp dụng từ tháng sau theo ý kiến từ Chính phủ.Trước đó, KEPCO đã trình lên Chính phủ phương án nâng 3 won/kWh đơn giá điều chỉnh phí nhiên liệu quý II, lên thành 33,8 won/kWh, phản ánh theo giá dầu quốc tế và giá than đá.Tuy nhiên sau đó, Chính phủ đã đề nghị KEPCO cân nhắc lại do cần thiết ổn định đời sống dân sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài và tỷ lệ lạm phát ở mức cao. Thêm vào đó, theo kế hoạch đã công bố, giá điện từ tháng 4 sẽ tăng 6,9 won/kWh.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng công bố nâng giá điện lên 4,9 won/kWh, chia làm hai lần vào tháng 4 và tháng 10 năm nay. Một hạng mục khác trong giá điện đó là phí khí hậu, môi trường cũng được quyết định tăng 2 won/kWh từ tháng 4. Do vậy, dù KEPCO đóng băng đơn giá điều chỉnh phí nhiên liệu, thì giá điện vẫn dự kiến tăng 6,9 won/kWh từ tháng sau. Điều này tương đương với việc nếu một hộ gia đình 4 thành viên trung bình sử dụng 350kWh/tháng thì hàng tháng sẽ phải trả thêm khoảng 2.400 won (gần 2 USD).KEPCO đã thua lỗ 5.800 tỷ won (4,76 tỷ USD) trong năm ngoái. Trong quý I năm nay, Tổng công ty điện lực dự báo sẽ tiếp tục lỗ nặng trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục leo thang do ảnh hưởng từ vụ Nga tấn công Ukraine.