Bắc Triều Tiên quảng bá về du lịch và cuộc thi chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên phong tỏa biên giới do dịch COVID-19 lan rộng, trang web “Du lịch Bắc Triều Tiên” do Tổng cục du lịch nước này vận hành ngày 22/3 đã đăng tải bài viết quảng bá về cuộc thi chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng và chương trình du lịch giao lưu văn hóa dành cho người cao tuổi Triều-Trung.Theo bài viết, cuộc thi chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng được tổ chức vào đầu tháng 4 hàng năm, thu hút hơn 1.000 vận động viên và người hâm mộ từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đây là cuộc thi chạy marathon thuộc cấp cao nhất ở Bắc Triều Tiên với 4 hạng mục.Chương trình du lịch giao lưu văn hóa dành cho người cao tuổi Triều-Trung được giới thiệu là chương trình trao đổi hoạt động văn hóa đa dạng như nghệ thuật thư pháp, biểu diễn nghệ thuật giữa người cao tuổi đã về hưu của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Theo bài viết, chương trình này ngày càng được mở rộng ở cả nội dung hoạt động lẫn quy mô, đang nhận được nhiều sự yêu thích.Tuy nhiên, trang web trên không nêu rõ lịch trình tổ chức hay chương trình cụ thể. Có ý kiến cho rằng nội dung quảng bá lần này không phải được đăng theo kế hoạch nối lại du lịch mà có khả năng chỉ là hoạt động quảng bá mang tính hình thức.Bắc Triều Tiên đã năm thứ ba liên tiếp hoãn tổ chức cuộc thi chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng, vốn diễn ra vào tháng 4 hàng năm kể từ năm 1981 nhằm kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, do dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2020.Được biết, chương trình du lịch giao lưu văn hóa dành cho người cao tuổi Triều-Trung diễn ra hàng năm tại Bình Nhưỡng, từ năm 2012 đến năm 2019. Tuy nhiên, chương trình này dường như đã không được tổ chức do lệnh phong tỏa biên giới phòng dịch COVID-19.Năm nay, Bình Nhưỡng đã cho nối lại hoạt động vận tải đường sắt Triều-Trung từ giữa tháng 1, mở cửa một số cơ sở giải trí như sở thú, hồ bơi cho người dân song vẫn không có hoạt động trao đổi bên ngoài nào, do chưa tiến hành tiêm vắc-xin COVID-19 cho người dân.