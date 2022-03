Doanh nghiệp lại bi quan về nền kinh tế tháng 4

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 30/3 công bố kết quả khảo sát chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) tiến hành với 600 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu trong nước. Kết quả là triển vọng BSI tháng 4 đạt 99,1 điểm, xuống dưới mức chuẩn 100 điểm.Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định tiêu cực.FKI phân tích các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới nhận định của doanh nghiệp về nền kinh tế đó là căng thẳng Nga-Ukraine kéo dài khiến giá nguyên vật liệu quốc tế tăng vọt, Trung Quốc ban lệnh phong tỏa thành phố Thượng Hải và Thiên Tân gây tác động xấu tới khả năng sinh lời và xuất khẩu của doanh nghiệp.Xét theo lĩnh vực, triển vọng BSI tháng 4 ở lĩnh vực tuyển dụng đạt 107,5 điểm, đầu tư đạt 103,2 điểm, tiêu thụ nội địa đạt 102,9 điểm, tiếp tục xu hướng lạc quan. Tuy nhiên, triển vọng BSI về khả năng sinh lời đạt 96,8 điểm, xuất khẩu đạt 97,4 điểm, điều kiện tài chính đạt 97,4 điểm, tồn kho đạt 100,9 điểm (trên 100 điểm là tồn kho quá mức). Triển vọng BSI xuất khẩu thấp hơn mức chuẩn được phân tích là do ảnh hưởng từ tình hình Ukraine.FKI dự báo do Hàn Quốc bị Nga xếp vào danh sách các nước "không thân thiện", nên nhiều khả năng doanh nghiệp trong nước sẽ bị tổn thất về tỷ giá khi nhận thanh toán đơn hàng xuất khẩu với Nga bằng đồng rúp.Ngoài ra, việc Trung Quốc phong tỏa thành phố Thượng Hải và Thiên Tân, nơi sở hữu cảng biển có lưu lượng vận chuyển container lớn thứ nhất và thứ 4 thế giới, cũng khiến doanh nghiệp lo ngại về trở ngại xuất khẩu.Triển vọng BSI ngành chế tạo đạt 94,8 điểm, trong khi ngành phi chế tạo đạt 104,6 điểm, duy trì xu hướng lạc quan. Trong ngành chế tạo, ngành hóa dầu đạt 75,9 điểm, ô tô và thiết bị vận tải đạt 81,3 điểm do ảnh hưởng của việc các nước lớn cấm vận nhập khẩu nguyên vật liệu từ Nga khiến giá dầu thô và nikel tăng vọt.Tuy nhiên, trong ngành phi chế tạo, xây dựng lại có triển vọng tích cực 115,4 điểm, do tâm lý kỳ vọng Chính phủ mới sẽ nới lỏng quy chế bất động sản.