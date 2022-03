Áp giải hai tội phạm truy nã quốc tế người Hàn lưu trú tại Việt Nam về nước

Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát khu vực Trung Suwon (tỉnh Gyeonggi) ngày 30/3 đã phối hợp cùng công an Việt Nam đưa hai nghi phạm cầm đầu nhóm lừa đảo giao dịch đồ cũ về Hàn Quốc.Các nghị phạm bị nghi ngờ đăng bài bán nhiều đồ cũ như camera, máy phun sương tạo ẩm trên trang web giao dịch đồ cũ từ 7/2018 đến 4/2020. Bằng hình thức nhận tiền trước khi giao hàng, các đối tượng này đã lừa đảo khoảng 600 người, chiếm đoạt số tiền khoảng 340 triệu won (281.000 USD).Sở cảnh sát khu vực Trung Suwon đã nhận được nhiều báo cáo từ nạn nhân bị lừa đảo và bắt đầu tiến hành điều tra từ tháng 4/2020. Trong số 8 nghi phạm tham gia lừa đảo, cảnh sát đã bắt giữ 5 đồng phạm đang cư trú tại Hàn Quốc, tạm giam 4 đối tượng trong số này vào tháng 10 cùng năm.Sau đó, cơ quan cảnh sát đã đề nghị hợp tác điều tra với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để bắt giữ đối tượng cầm đầu tổ chức lừa đảo đang lưu trú tại nước ngoài. Cảnh sát Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ với các nghi phạm và xác nhận các đối tượng này đang lưu trú tại Việt Nam.Thông qua hệ thống hợp tác điều tra song phương, công an Việt Nam sau khi xác định được phương tiện và số điện thoại nghi phạm sử dụng, đã trao đổi với cảnh sát Hàn Quốc về nơi ẩn náu của các đối tượng này. Nghi phạm đã bị công an Việt Nam bắt giữ tại nơi ẩn náu ở địa phương.Theo chính sách phòng dịch của hai nước, cơ quan cảnh sát Hàn Quốc đã tiếp nhận đối tượng từ công an Việt Nam tại khu vực an ninh sân bay mà không nhập cảnh, để đưa về nước.Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh vụ án lần này liên quan đến nghi phạm Hàn Quốc song Bộ Công an Việt Nam đã tích cực hợp tác nhờ hệ thống hợp tác điều tra thành lập từ năm 2015.