Mức độ chấp nhận đa văn hóa có sự cách biệt lớn giữa người trưởng thành và thanh thiếu niên

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 30/3 công bố kết quả khảo sát về mức độ chấp nhận đa văn hóa của người dân năm 2021, tiến hành với 10.000 người trưởng thành và thanh thiếu niên.Trong năm ngoái, mức độ chấp nhận đa văn hóa ở người trưởng thành đạt 52,27 điểm, thấp hơn so với năm 2018. Trong khi đó, mức độ chấp nhận đa văn hóa ở thanh thiếu niên đạt 71,39 điểm, cao hơn 19,12 điểm so với người trưởng thành, và tăng so với kết quả khảo sát năm 2018.Kết quả cho thấy độ tuổi càng nhỏ thì mức độ chấp nhận đa văn hóa càng cao. Nhóm người trưởng thành ngoài 20 tuổi có mức độ chấp nhận đa văn hóa là 54,4 điểm, ngoài 30 tuổi là 52,98 điểm, ngoài 40 tuổi là 52,77 điểm, ngoài 50 tuổi là 51,8 điểm, trên 60 tuổi là 49,98 điểm.Trong số thanh thiếu niên, mức độ chấp nhận đa văn hóa của học sinh trung học cơ sở là 73,15 điểm, của học sinh trung học phổ thông là 69,65 điểm.Kết quả khảo sát lần này được phân tích là chịu tác động từ dịch COVID-19. 42,6% người được hỏi trả lời nhận thức trong xã hội Hàn Quốc đối với người nhập cư đã thay đổi trong vòng ba năm gần đây, trong đó yếu tố thay đổi được lựa chọn nhiều nhất là dịch COVID-19. Đặc biệt, chỉ số liên quan tới "tính mở cửa với bên ngoài", một trong số các yếu tố đo lường mức độ chấp nhận đa văn hóa, đều giảm đối với người trưởng thành và thanh thiếu niên.Số người trả lời chưa thừng nhìn thấy người nhập cư trong đời sống thường nhật, như trên đường phố, tăng gấp đôi so với hai năm trước. Bộ Phụ nữ và gia đình phân tích càng nhìn thấy người nhập cư thường xuyên thì mức độ chấp nhận đa văn hóa sẽ càng tăng. Do dịch COVID-19 nên tần suất người dân tiếp xúc với người nhập cư giảm đi. Chính điều này đã khiến mức độ chấp nhận đa văn hóa của người trưởng thành giảm, và của thanh thiếu niên chỉ tăng nhẹ.Tỷ lệ người trưởng thành tham gia đào tạo về đa văn hóa đạt 5,2%, tăng 0,6%. 53,6% thanh thiếu niên trả lời không được đào tạo về đa văn hóa trong vòng một năm gần đây, tăng tới 20% so với năm 2018.Dựa vào kết quả khảo sát trên, Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ lập phương án để nâng cao mức độ chấp nhận đa văn hóa, như tăng cường đào tạo hiểu biết về đa văn hóa. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tổ chức các chiến dịch cải thiện nhận thức của người dân.