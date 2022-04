80% quan chức Hàn Quốc có giá trị tài sản tăng

Photo : KBS News

Ủy ban đạo đức công chức thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 31/3 đã công bố về tài sản của 1.978 quan chức cấp cao trong Chính phủ.Giá trị tài sản bình quân của các quan chức này là 1,62 tỷ won (1,34 triệu USD). 80% quan chức có tài sản tăng khoảng 160 triệu won (132.253 USD) so với năm ngoái. Trong số đó, 95,27 triệu won (78.760 USD) gia tăng là nhờ giá đất tiêu chuẩn được công bố tăng hoặc từ cổ phiếu, 71 triệu won (58.700 USD) là từ tiền lương tiết kiệm hay thừa kế tài sản.Quan chức khai báo tài sản nhiều nhất là Giám đốc Cơ quan pháp chế Lee Kang-seob với 35 tỷ won (29 triệu USD), tăng hơn 23,1 tỷ won (19,09 triệu USD) so với năm ngoái, mức tăng cao nhất trong vòng một năm so với các quan chức khai báo lần này. Uớc tính trị giá cổ phiếu chưa niêm yết mà ông Lee và gia đình nắm giữ đã tăng gấp 9 lần so với năm ngoái, tương đương hơn 20 tỷ won (16,52 triệu USD).Trong số quan chức Nội các Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và gia đình Chung Young-ai khai báo nhiều tài sản nhất với 4,57 tỷ won (3,77 triệu USD), tiếp theo là Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jeon Hae-cheol với 3,9 tỷ won (3,22 triệu USD). Thủ tướng Kim Boo-kyum sở hữu 1,5 tỷ won (1,24 triệu USD) và Phó Thủ tướng Yoo Eun-hye khai báo tài sản ít nhất là 160 triệu won (132.253 USD).Trong số quan chức đứng đầu địa phương, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon khai báo sở hữu 5,9 tỷ won (4,87 triệu USD) tài sản, tiếp theo là Thị trưởng Busan Park Hyeong-jun 4,6 tỷ won (3,8 triệu USD).Có 36,7% quan chức thuộc đối tượng khai báo tài sản đã từ chối kê khai tài sản của người thân như bố mẹ và con cái, tăng 2,5% so với năm ngoái.