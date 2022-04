Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc giảm hai tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/3 công bố tài liệu "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 2”. Trong tháng trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 115,5 điểm, giảm 0,2% so với tháng 1, xu hướng giảm hai tháng liền.Đây là lần đầu tiên chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ghi nhận đà giảm liên tiếp sau 21 tháng kể từ đợt giảm 5 tháng liền của tháng 1-5/2020.Theo ngành công nghiệp, sản xuất ngành khoáng sản tăng 0,6%, bất chấp sản xuất thiết bị máy móc giảm; sản xuất chíp bán dẫn tăng 10,1% do sản xuất DRAM và chíp bán dẫn hệ thống tăng. Sản xuất linh kiện điện tử tăng 5,6% nhờ sản xuất màn hình di động, điện thoại di động tăng. Sản xuất lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội tăng 1,2%.Trong khi đó, lĩnh vực khách sạn, nhà hàng giảm 4%, lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, giải trí giảm 7,3% do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc sử dụng cơ sở liên quan như công viên giải trí, dịch vụ thể thao bị hạn chế, kéo sản xuất toàn ngành dịch vụ giảm 0,3% so với một tháng trước.Doanh số bán lẻ, một chỉ số thể hiện xu hướng tiêu dùng, tăng 0,1% so với tháng trước, do doanh số bán ô tô và dược phẩm tăng.Doanh số bán hàng hóa không bền như thực phẩm, đồ uống và hàng hóa ít bền như giầy dép, túi sách giảm lần lượt là 4,4% và 0,6%; doanh số mặt hàng lâu bền như ô tô tăng 9,4% do doanh số bán xe nhập khẩu và thân thiện với môi trường gia tăng.Đầu tư cơ sở hạ tầng giảm 5,7% so với tháng 1 do đầu tư thiết bị vận chuyển và máy móc giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2020.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,2 điểm. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,3 điểm.Nguyên nhân đà phục hồi kinh tế trì trệ hai tháng liên tiếp được phân tích là do ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở và làn sóng lây lan biến thể Omicron của virus COVID-19.