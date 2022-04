Số ca COVID-19 nặng tại Hàn Quốc hai ngày liên tiếp đạt trên 1.300 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 31/3, Hàn Quốc ghi nhận 320.743 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trong nước lên 13,09 triệu ca, tương đương 25,4% tổng dân số. Có nghĩa cứ 4 người dân Hàn Quốc lại có một người từng mắc COVID-19.Số ca nặng tăng thêm 14 ca, thành 1.315 ca, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.300 ca, mức cao kỷ lục. Số ca nguy kịch đã duy trì ở ngưỡng trên 1.000 ca trong 24 ngày liên tiếp kể từ ngày 8/3. Thêm 375 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 16.230 ca. Trong vòng một tuần qua, mỗi ngày Hàn Quốc ghi nhận bình quân hơn 330 ca tử vong. Mặc dù số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm, nhưng số ca nặng và ca tử vong đang sắp đạt đến đỉnh điểm.Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc đạt 64,2%, thấp hơn một chút so với ngày hôm trước.Theo số liệu thống kê số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hàn Quốc đã 4 tuần liên tiếp đứng đầu thế giới về số ca mắc mới. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của Hàn Quốc chỉ đạt 300 ca trên 1 triệu dân, bằng một phần 10 nước Mỹ.Số ca nhiễm đang điều trị tại nhà đạt 1.733.217 ca, tăng thêm hơn 27.000 ca so với ngày hôm trước. Trong đó, nhóm bệnh nhân trên 60 tuổi cần quản lý tập trung là 187.000 người.Tỷ lệ dân số đã hoàn tất tiêm phòng mũi ba đạt 63,8%. 86,7% dân số đã tiêm phòng mũi hai.Từ ngày 31/3, Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Cơ quan phòng dịch khuyến nghị trẻ em thuộc nhóm rủi ro cao, có bệnh lý nền dù đã từng mắc COVID-19 cũng nên tiêm phòng. Các trẻ em khác nếu từng bị mắc COVID-19 thì có thể không tiêm. Đối tượng tiêm là khoảng 3,14 triệu trẻ em, trong đó mới chỉ có 1,3% đăng ký tiêm.Trong ngày 31/3, Chính phủ Hàn Quốc mở cuộc họp của Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật, thảo luận về phương án nới lỏng giãn cách xã hội, dự kiến công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào ngày 1/4 để áp dụng từ tuần sau.