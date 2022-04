Giá gas, điện đồng loạt tăng từ tháng 4

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố nâng bình quân 1,8% giá gas từ ngày 1/4. Trong đó, giá gas hộ gia đình sẽ tăng 3%, giá gas hộ kinh doanh như nhà hàng tăng từ 1,2% cho tới 1,3% tùy theo ngành nghề.Như vậy, giá gas hộ gia đình sẽ tăng lên 0,43 won mỗi MJ (mêgajun), giá gas thương mại tăng 0,17 won.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích bối cảnh đưa ra quyết định trên là do giá gas quốc tế đã tăng vọt từ cuối năm ngoái. Trong thời gian qua, Bộ đã liên tục đóng băng giá gas nhằm ổn định dân sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Tuy nhiên, do giá nhập và giá bán có sự chênh lệch, nên khoản tiền phải thu (chưa phản ánh vào giá bán) đã tăng vọt từ mức 1.800 tỷ won (1,5 tỷ USD) cuối năm trước.Thông thường, Bộ Công nghiệp sẽ cân nhắc tới biến động phí nhiên liệu để quyết định về phí nhiên liệu cơ bản, tiêu chuẩn về giá gas mỗi hai tháng một lần. Đây là đợt nâng giá gas đầu tiên sau một năm 9 tháng, kể từ đợt tăng 13,1% vào tháng 7/2020.Tuy nhiên, do giá điện cũng bắt đầu tăng từ tháng sau, nên đợt tăng giá gas lần này sẽ không khỏi làm gia tăng gánh nặng cho hộ gia đình trong nước.Nếu một hộ gia đình sử dụng trung bình 307 kWh điện một tháng thì sẽ phải đóng thêm khoảng 2.120 won (1,7 USD) tiền điện; sử dụng 2.000 MJ gas mỗi tháng thì sẽ phải đóng thêm 860 won (0,7 USD). Tổng tiền gas và điện phải đóng thêm là khoảng 3.000 won (2,4 USD).Thêm vào đó, tiền gas dự kiến sẽ được nâng thêm ba đợt nữa từ tháng 5, trong đó tháng 5 tăng 1,23 won, tháng 7 tăng 0,67 won và tháng 10 tăng 0,4 won. Nếu hộ gia đình sử dụng bình quân 2.000 MJ gas mỗi tháng thì sau tháng 10 sẽ phải nộp thêm khoảng 5.460 won (4,5 USD) tiền gas.