Chiều cao bình quân của nam giới Hàn Quốc là 173,5 cm, nữ giới là 159,6 cm

Photo : KBS News

Viện Tiêu chuẩn công nghệ quốc gia Hàn Quốc vừa công bố kết quả khảo sát về chỉ số cơ thể tiến hành với hơn 6.800 người trưởng thành Hàn Quốc. Theo kết quả này, chiều cao của nam giới Hàn Quốc đã tăng hơn trước, nhưng tỷ lệ béo phì cũng gia tăng.Chiều cao bình quân của nam giới Hàn Quốc đạt 172,5 cm, của nữ giới là 159,6 cm, lần lượt cao hơn 6,4 cm và 5,3 cm so với kết quả khảo sát lần đầu tiên tiến hành cách đây hơn 40 năm.Chỉ số khối cơ thể bình quân của nam giới là 24,9, có nghĩa là thừa cân, của nữ giới là 22,6, ngưỡng tiêu chuẩn. 47% nam giới và 23% nữ giới đang bị béo phì. Riêng ở phụ nữ trên 35 tuổi, tỷ lệ béo phì giảm so với kết quả khảo sát trước đó.Tỷ lệ chiều dài của chân cũng cao hơn so với cách đây 17 năm, cho thấy vóc dáng của người Hàn đang có chiều hướng "Tây hóa". Ngược lại, chỉ số chiều rộng của đầu, thể hiện hình dáng của đầu, không có thay đổi lớn trong vòng hơn 40 năm qua, vẫn duy trì tỷ lệ đặc trưng của người phương Đông.Kết quả khảo sát nói trên được tiến hành từ tháng 5/2020 tới cuối năm ngoái. Đối tượng khảo sát là người Hàn Quốc độ tuổi từ 20 đến 69 tuổi. Đây là một số liệu thống kê chính thức quốc gia, được công bố 5 năm một lần.Một nhà nghiên cứu tham gia khảo sát cho biết việc xác định các chỉ số cơ thể đặc trưng của người Hàn sẽ giúp ích rất lớn cho việc phát triển sản phẩm phù hợp với người dân trong nước, hay thiết lập môi trường sinh hoạt phù hợp cho người Hàn.Trước đó, dựa theo kết quả khảo sát tiến hành cách đây 5 năm, Hàn Quốc đã tăng chiều rộng của ghế ngồi tàu điện ngầm lần đầu tiên trong vòng 40 năm để phù hợp hơn với vóc dáng của người dân.Viện Tiêu chuẩn công nghệ quốc gia ngày 30/3 đã ký kết biên bản ghi nhớ với Lục quân, một số tổ chức như Quỹ xúc tiến ngành công nghiệp thiết bị y tế thông minh Hàn Quốc, Hiệp hội thời trang và dệt may Hàn Quốc về việc hợp tác vận dụng các dữ liệu trong khảo sát chỉ số cơ thể người Hàn vào các lĩnh vực đa dạng, trong đó có lĩnh vực công nghiệp. Các bên cũng nhất trí thiết lập một cơ chế hợp tác nhằm tìm kiếm nhu cầu dữ liệu mới, mở rộng vận dụng dữ liệu khảo sát để bồi dưỡng các ngành công nghiệp tương lai.