Nới lỏng thời gian hoạt động kinh doanh tới 12 giờ tối từ 4/4

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 1/4, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum đã công bố phương án điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội mới.Theo đó, bắt đầu từ ngày 4/4, các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, phòng karaoke, cơ sở thể thao trong nhà có thể hoạt động đến 12 giờ đêm thay vì 11 giờ đêm như hiện nay. Số người tụ tập tối đa cũng được nâng lên thành 10 người. Lệnh giãn cách xã hội điều chỉnh lần này sẽ được áp dụng đến ngày 17/4. Sự kiện đông người như biểu tình và hội nghị vẫn áp dụng theo biện pháp phòng dịch hiện tại là tối đa 299 người.Thủ tướng Kim cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Chính phủ lắng nghe ý kiến của các tầng lớp trong xã hội, tôn trọng ý kiến của Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeon.Chính phủ cũng để ngỏ khả năng dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội trong lần điều chỉnh tiếp theo nếu các chỉ số quan trọng của hệ thống y tế như số ca bệnh nguy kịch, tử vong được quản lý ổn định.Mặt khác, Chính phủ quyết định ngừng chi trả hỗ trợ chi phí tang lễ cho ca tử vong COVID-19 do thay đổi về quy định là có thể hỏa táng người tử vong bởi COVID-19 sau khi tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, chi phí quản lý lây nhiễm trong quá trình tổ chức tang lễ vẫn được Chính phủ hỗ trợ.Mặt khác, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sẽ nhóm họp thường kỳ hai lần một tuần thay vì ba lần một tuần như hiện nay nhằm ứng phó với dịch COVID-19.Chính phủ cũng có kế hoạch tập trung nỗ lực quản lý số ca bệnh nguy kịch và bệnh nhân điều trị tại nhà hiện đã tăng lên tới 1,7 triệu người do làn sóng lây nhiễm lên đến đỉnh điểm.