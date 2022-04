Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tháng 3 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/4 công bố kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 3 đạt 63,48 tỷ USD, vượt mức cao kỷ lục hồi tháng 12 năm ngoái (60,7 tỷ USD). Đây là quy mô xuất khẩu theo tháng cao nhất kể từ khi ghi chép số liệu thống kê liên quan năm 1956.Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc ghi nhận đà tăng 17 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2020.Xét theo ngành nghề, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt mức cao kỷ lục theo tháng với 13,1 tỷ USD; ngành hóa dầu đạt 5,4 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Xuất khẩu các ngành chủ lực truyền thống như viễn thông không dây, màn hình và thép vẫn thuận lợi, xuất khẩu các mặt hàng tăng trưởng mới như sinh học cũng tiếp tục đà tăng trưởng mạnh.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu tháng 3 đạt 63,62 tỷ USD, mức cao kỷ lục do giá nguyên vật liệu quốc tế và nhập khẩu hàng hóa trung gian tăng. Theo đó, cán cân thương mại tháng 3 thâm hụt 140 triệu USD, quay lại xu hướng thâm hụt sau một tháng.Kim ngạch nhập khẩu dầu thô, khí gas và than đá đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái với 16,1 tỷ USD, là nguyên nhân khiến kim ngạch nhập khẩu gia tăng.Chính phủ cho biết đang xúc tiến đối sách để ổn định nguồn cung trước bất ổn thương mại quốc tế ngày càng gia tăng do chiến sự Nga-Ukraine và gián đoạn chuỗi cung ứng.