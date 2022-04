Hàn Quốc và Mỹ bắt tay sửa đổi kế hoạch tác chiến liên quân

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Won In-choul ngày 31/3 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Mark Milley tại Hawaii, ký kết "Chỉ thị hoạch định chiến lược" (SPD) căn cứ theo Hướng dẫn hoạch định chiến lược (SPG) mới.Hướng dẫn hoạch định chiến lược là một văn kiện cung cấp căn cứ để chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tác chiến của liên quân Hàn-Mỹ. Việc ký kết lần này được tiến hành dựa theo nội dung nhất trí giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhân Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) vào tháng 12 năm ngoái về việc cập nhật kế hoạch tác chiến nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên."Kế hoạch tác chiến 5015" đang áp dụng hiện tại được soạn thảo theo SPG lập vào năm 2010.Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết sau khi ký kết, hai bên sẽ tiếp tục phát triển kế hoạch tác chiến, phản ánh sự thay đổi về môi trường chiến lược và năng lực quân sự của Bắc Triều Tiên.Tại cuộc hội đàm ở Hawaii, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân hai nước đã chia sẻ ý kiến về tình hình an ninh gần đây, tái khẳng định về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc; nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục quan trọng trong việc duy trì hòa bình và an toàn trên bán đảo Hàn Quốc cũng như trong khu vực.Nối tiếp cuộc hội đàm song phương là hội đàm giữa Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ-Nhật, diễn ra sau một năm kể từ cuộc gặp ba bên vào tháng 4 năm ngoái. Quan chức ba nước đã thảo luận về cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ phòng thủ cho Hàn Quốc và Nhật Bản.Ngoài ra, quan chức ba bên cũng trao đổi ý kiến về việc hợp tác và diễn tập đa phương nhằm tăng cường an toàn và hòa bình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, mở rộng hợp tác an ninh; nhất trí tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật.