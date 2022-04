Mở cửa đường hoa anh đào ở Yeouido từ ngày 9-17/4

Photo : YONHAP News

Chính quyền quận Yeongdeungpo (Seoul) ngày 1/4 cho biết sẽ mở cửa đường hoa anh đào Yeouiseo thuộc Yeouido, phía sau tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc từ ngày 9-17/4, muộn hơn một tuần so với lịch trình ban đầu là từ ngày 2-10/4. Lịch mở cửa đường hoa thay đổi là do hoa anh đào năm nay nở muộn hơn so với mọi năm do nhiệt độ thấp. Đây cùng là lần mở cửa đường hoa anh đào đầu tiên sau ba năm kể từ năm 2019 trước khi dịch COVID-19 bùng phát.Theo đó, khu vực đường hoa anh đào Yeouiseo dài 1,7 km sẽ bị hạn chế giao thông từ ngày 8-18/4 thay vì từ ngày 1-11/4 như kế hoạch ban đầu. Chính quyền quận sẽ bắt đầu kiểm soát giao thông từ trưa ngày 8/4, một ngày trước khi mở cửa đường hoa.Đường hoa anh đào sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối các ngày trong tuần và từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối vào cuối tuần, chỉ cho phép người dân đi lại ở làn đường bên phải, cấm chạy xe đạp và kickboard điện.Người dân có thể đi vào đường hoa anh đào từ ngã tư phía Nam cầu Seogang và ngã tư tòa nhà Quốc hội. Ngoài ra, tất cả các con đường khác dẫn vào đường hoa anh đào Yeouiseo, công viên sông Hàn đều bị chặn. Chính quyền quận sẽ bố trí nhiều bốt quản lý trật tự dọc tuyến đường nhằm duy trì khoảng cách toàn cho người dân đến ngắm hoa và kiểm soát việc ăn uống.Các thông tin chi tiết được đăng tải trên trang chủ chính thức của lễ hội hoa xuân Yeouido (blossom.or.kr).Mặt khác, chính quyền quận Songpa và quận Seocho (Seoul) cho biết sẽ mở cửa đường hoa anh đào cho người dân theo lịch trình dự kiến. Quận Songpa đã mở đường hoa anh đào hồ Seokchon từ ngày 25/3, thời gian ra vào không hạn chế.Chính quyền quận Seocho từ ngày 30/3 đã mở cửa toàn bộ các con đường hoa anh đào dọc các con suối lớn như Yangjae, Yeoui và Banpo sau ba năm.Tuy nhiên, chính quyền các quận Yeongdeungpo, Songpa và Seocho năm nay sẽ không tổ chức lễ hội hoa anh đào do cân nhắc đến tình hình làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang lan rộng.