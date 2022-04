Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay về ngưỡng 100.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 4/4, Hàn Quốc ghi nhận 127.190 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm hơn 100.000 ca so với một ngày trước và giảm gần 60.000 ca so với số ca nhiễm một tuần trước.Số ca bệnh nguy kịch là 1.108 người, 4 ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.100 ca, sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục hơn 1.300 ca vào ngày 31/3.Thêm 218 ca tử vong do COVID-19. Cơ quan phòng dịch dự đoán số ca bệnh nặng và tử vong sẽ có xu hướng giảm từ tuần sau.Trước tình trạng nhà hỏa táng và an táng hoạt động không đủ đáp ứng tình hình gia tăng ca tử vong, chính quyền thủ đô Seoul quyết định vận hành 30 phòng tang lễ tạm thời từ ngày 4/4, tiếp tục đảm bảo hơn 50 phòng tổ chức tang lễ cho đến giữa tháng 4. Ngoài ra, các cơ sở hỏa táng mỗi ngày sẽ hoạt động đến nửa đêm, tăng số lượng hỏa táng lên khoảng 72% so với bình thường.Mặt khác, từ ngày 4/4 đến 17/4, các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, phòng karaoke, cơ sở thể thao trong nhà có thể hoạt động đến 12 giờ đêm. Số người tụ tập tối đa cũng được nâng lên thành 10 người.Chính phủ cũng để ngỏ khả năng dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội, trừ việc bỏ đeo khẩu trang, trong lần điều chỉnh tiếp theo nếu các chỉ số quan trọng của hệ thống y tế như số ca bệnh nguy kịch, tử vong được quản lý ổn định.Trong khi đó, Anh và Đài Loan xác nhận chủng biến thể mới “XE”, là sự kết hợp giữa biến thể Omicron và biến thể Omicron tàng hình. Biến thể này có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn khoảng 10% so với biển thể Omicron tàng hình. Cơ quan phòng dịch cho biết hiện vẫn chưa có báo cáo nào về biến thể XE trong nước và đang tiếp tục theo dõi.