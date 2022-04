Chỉ số giá nhập khẩu nông sản, chăn nuôi, thủy sản tháng 2 tăng 31,7%

Photo : KBS News

Viện xúc tiến thống kê thương mại Hàn Quốc (KTSPI) ngày 4/4 cho biết chỉ số giá nhập khẩu nông sản, chăn nuôi và thủy sản tháng 2 đạt 112,6 điểm (tiêu chuẩn năm 2015 là 100 điểm), tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đà tăng trên 30% ba tháng liên tiếp.Cụ thể, chỉ số giá nhập khẩu nông sản tháng 2 tăng 33,3% so với một năm trước. Trong đó, giá ngũ cốc tăng 42,3%, gồm đậu tươi tăng 68,1%, lúa mỳ dùng làm bột tăng 58,4%, ngô dùng làm thức ăn chăn nuôi tăng 52,4%, ngô dùng cho chế biến tăng 45,2%. 9 mặt hàng rau củ như hành tây tăng 57,3%, tỏi 52,3%, củ cải 270,6%, cà rốt 61,8%. Giá 6 loại trái cây cũng tăng gồm dứa 20,7%, nho 19,1%, chanh 13,6%.Chỉ số giá nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng 36,7% so với tháng 2 năm ngoái. Thịt bò đông lạnh và thịt bò tươi tăng lần lượt 53,3% và 47,7%, giá thịt gà và thịt lợn tăng lần lượt 47,5% và 6,4% so với một năm trước.Chỉ số giá nhập khẩu thủy sản tăng 13,5%, trong đó cá sống tăng 38,6%, cá tươi tăng 30%, cá đông lạnh tăng 8,8%.Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, dịch COVID-19 đang trong quá trình phục hồi khiến nhu cầu gia tăng, rủi ro địa chính trị cũng là nguyên nhân khiến giá lương thực, thực phẩm trên toàn thế giới leo thang.Căng thẳng chiến sự Nga-Ukraine khiến giá ngũ cốc trên thế giới tăng vọt từ cuối tháng 2, nhiều khả năng giá nhập khẩu sẽ còn tăng mạnh hơn nữa trong tháng 3. Mặt khác, sự suy yếu của đồng won so với USD cũng là nguyên nhân làm tăng giá nhập khẩu.Tháng 2 vừa qua, chỉ số giá nhập khẩu nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 31,7% so với một năm trước, song nếu xét theo đồng USD thì mức tăng chỉ là 22%. Tức người tiêu dùng trong nước phải chịu giá nhập khẩu đắt đỏ hơn do đồng won suy yếu so với đồng đô la Mỹ.