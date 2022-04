Phái đoàn thảo luận chính sách Hàn-Mỹ của Tổng thống đắc cử lên đường thăm Washington

Photo : YONHAP News

Ngày 3/4, "Phái đoàn thảo luận chính sách Hàn-Mỹ" của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã lên đường thăm Washington để gặp gỡ các quan chức Mỹ, trình bày và thảo luận về chính sách đối ngoại song phương.Phái đoàn do nghị sĩ 4 khóa Park Jin (đảng Sức mạnh quốc dân) dẫn đầu. Ông Park Jin nhấn mạnh tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc đang hết sức nghiêm trọng sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 24/3. Do vậy, chủ đề thảo luận trọng tâm trong chuyến thăm Mỹ lần này chính là phương án tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Ông Park cho biết sẽ thảo luận sâu với giới chức Mỹ về cam kết an ninh của Washington, vì quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện Hàn-Mỹ.Nghị sĩ Park cho biết thêm Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cũng đã chỉ đạo về việc trao đổi một cách thực chất với phía Mỹ về phương án củng cố quan hệ đồng minh chiến lược song phương trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, vì hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc.Về đường lối chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ mới, ông Park cho rằng việc bình thường hóa quan hệ liên Triều là điều quan trọng. Việc hỗ trợ cho miền Bắc cũng đang được xem xét, với điều kiện nước này phải phi hạt nhân hóa một cách thực chất.Phái đoàn của Tổng thống đắc cử được cho là sẽ chuyển bức thư của ông Yoon tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, trao đổi về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai bên.Ông Park cho biết Tổng thống Biden được cho là đang lên kế hoạch thăm châu Á, nếu đúng vậy thì Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ có lẽ cũng sẽ được diễn ra một cách tự nhiên.Trong thời gian thăm Washington, phái đoàn dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quốc hội và chuyên gia các cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ.