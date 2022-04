Hàn Quốc phát hiện 99 vụ cố ý làm rò rỉ công nghệ ra nước ngoài trong 5 năm qua

Photo : YONHAP News

Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 2/4 cho biết đã phát hiện và ngăn chặn tổng cộng 99 vụ cố ý làm rò rỉ công nghệ Hàn Quốc ra nước ngoài trong 5 năm qua.Xét theo ngành nghề, ngành màn hình có 19 vụ cố ý làm rò rỉ công nghệ, chíp bán dẫn 17 vụ, điện-điện tử có 17 vụ, ô tô 9 vụ, đóng tàu 8 vụ, thông tin viễn thông 8 vụ.Trong đó, Cơ quan Tình báo quốc gia đã phát hiện được vụ việc hai nhà nghiên cứu ở một doanh nghiệp sản xuất vật liệu cực dương lớn nhất Hàn Quốc thôi việc vào đầu năm ngoái đã để lộ số lượng lớn tài liệu công nghệ qua email và cloud thương mại để chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp của nước ngoài.Năm 2020, một giáo sư Đại học đã có hành vi cung cấp trái phép thành quả nắm được từ việc tham gia nghiên cứu về chíp bán dẫn của công ty mẹ cho công ty khác. Tài liệu này đã bị rò rỉ sang cho công ty mới thành lập ở Trung Quốc.NIS cho biết theo ước tính của các doanh nghiệp, việc phát hiện ra các hành vi để lộ công nghệ trong nước đã giúp ngăn chặn thiệt hại khoảng 22.000 tỷ won (18,07 tỷ USD).Một quan chức của NIS cho biết việc bảo hộ công nghệ trong nước cũng là bảo vệ an ninh quốc gia nên rất cần thiết. Do đó, sự hợp tác của doanh nghiệp và viện nghiên cứu cũng như Bộ, ngành liên quan và cơ quan an ninh đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. NIS có kế hoạch tăng cường hợp tác với các cơ quan liên quan như Viện kiểm sát, cảnh sát, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm và Cục Sở hữu trí tuệ.