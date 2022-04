BTS trắng tay tại Lễ trao giải Grammy 2022

Photo : YONHAP News

Tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) vào ngày 4/4, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) mặc dù được đề cử ở hạng mục “Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất” (Best Pop Duo/Group Performance) nhưng tương tự năm ngoái, nhóm đã không được xướng tên trong lễ trao giải.Người nhận giải thưởng này là Doja Cat và SZA với sự kết hợp trong ca khúc được yêu thích "Kiss Me More" năm ngoái.Ca khúc "Butter" được BTS phát hành vào tháng 5 năm 2021 đã xếp thứ nhất bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard trong vòng 10 tuần, càn quét thị trường âm nhạc toàn cầu, thổi bùng kỳ vọng nhóm sẽ chiến thắng hạng mục này tại Lễ trao giải Grammy.Trước đó, BTS đã 5 năm liên tiếp giành chiến thắng tại Giải thưởng âm nhạc Billboard và 4 năm liền tại Giải thưởng âm nhạc Mỹ. Chỉ cần thêm chiến thắng tại Giải Grammy, thì BTS có thể nắm trong tay cả ba giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.Đặc biệt, thành công của "Butter" đã đưa BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành giải thưởng cao nhất "Nghệ sĩ của năm" (Artist Of The Year) tại Giải thưởng âm nhạc Mỹ, càng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng.Việc BTS không giành được giải thưởng Grammy được phân tích là do giải thưởng này chú trọng vào âm nhạc hơn là mức độ yêu thích hay thành tích thương mại của nghệ sĩ. Cũng có ý kiến cho rằng đó là do sự bảo thủ, bạc bẽo cố hữu dành cho nhạc dance, nhóm nhạc nam và nghệ sĩ châu Á của giải thưởng này.Năm nay, BTS tiếp tục làm bùng nổ sân khấu Lễ trao giải Grammy năm thứ ba liên tiếp với ca khúc "Butter" trong trang phục "điệp viên" áo đen đầy lịch lãm.