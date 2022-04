Ứng cử viên Thủ tướng bắt đầu chuẩn bị cho phiên điều trần tại Quốc hội

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 4/4 đã tới làm việc tại văn phòng ở phường Jeokseon (quận Jongno), bắt tay vào chuẩn bị cho phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội.Trả lời báo giới cùng ngày, ông Han khẳng định bản thân ông từng vướng vào nghi ngờ Quỹ Lonestar (Mỹ) sáp nhập Ngân hàng Ngoại hối với giá rẻ trên cương vị là người thực thi chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, ông chưa hề can dự vào vụ việc này khi làm việc tại công ty luật Kim & Chang.Trước đó, một tổ chức dân sự chỉ ra rằng ông Han từng làm cố vấn cho công ty Kim & Chang, đại diện pháp lý của Quỹ Lonestar, cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về việc che giấu thương vụ sáp nhập trái phép Ngân hàng Ngoại hối.Về việc phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt ngân sách để lập ngân sách bổ sung, ứng cử viên Thủ tướng cho rằng đây là việc bất khả kháng, dù chỉ là đối phó ngắn hạn với khủng hoảng. Về dài hạn, Chính phủ cần phải có quyết tâm và mục tiêu về tính lành mạnh của tài chính.Mặt khác, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Kim Eun-hye cho biết trong tuần này, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ tập trung vào việc lựa chọn nhân sự Nội các, dự kiến công bố toàn bộ danh sách Nội các vào tuần sau.Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử, ông Ahn Cheol-soo trong cuộc họp toàn thể Ủy ban ngày 4/4 đã đề nghị Chính phủ tạm thời đóng băng giá điện và gas. Ông Ahn nêu lý do là giá nguyên vật liệu đang tăng cao khiến giới doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, việc nhập khẩu than đá Anthracite từ Nga đang gặp khó khăn do khủng hoảng Nga-Ukraine, kéo giá xi măng tăng vọt.