Photo : YONHAP News

Tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, đã được triển lãm tại Tokyo, Nhật Bản sau hơn 7 năm, bất chấp sự đe đọa từ các thế lực bảo thủ của nước này.Triển lãm “Phi tự do ngôn luận (Non-Freedom of Expression) - Tokyo 2022" đã được khai mạc tại Phòng trưng bày nghệ thuật thành phố Kunitachi, Tokyo ngày 2/4 và kéo dài tới ngày 5/4. Ngoài tượng "Thiếu nữ hòa bình", triển lãm còn trưng bày nhiều tác phẩm khác liên quan tới vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến.Đây là lần đầu tiên tượng "Thiếu nữ Hòa bình" được trưng bày chính thức tại Tokyo sau 7 năm ba tháng, kể từ tháng 1/2015.Ban tổ chức triển lãm cho biết ban đầu, họ định tổ chức triển lãm ở một cơ sở triển lãm tư nhân thuộc quận Shinjuku, Tokyo, nhưng đã phải hoãn do sự cản trở, đe dọa của các tổ chức bảo thủ Nhật Bản. Lần này, triển lãm được tổ chức thành công tại một cơ sở triển lãm công cộng nhờ sự phối hợp của chính quyền địa phương.Được biết, để tiến hành triển lãm này, ban tổ chức đã thảo luận với chính quyền thành phố Kunitachi và ban quản lý cơ sở triển lãm hơn 100 lần, kể từ tháng 9 năm ngoái. Sau khi có thông tin về việc tổ chức triển lãm, đã có hơn 100 cuộc gọi điện thoại phản đối, đe dọa. Sau đó, những đối tượng này đã bị ban tổ chức triển lãm trình báo lên cảnh sát.Trong ngày diễn ra triển lãm, các tổ chức bảo thủ tiếp tục dùng loa, xe ô tô đỗ quanh khu vực diễn ra triển lãm, gây tiếng ồn để cản trở. Một số người còn lượn lờ quanh khu vực diễn ra triển lãm, đòi xâm nhập vào bên trong, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.Trước đó, tượng "Thiếu nữ Hòa bình" từng được trưng bày tại triển lãm “Phía sau Tự do ngôn luận?” (After Freedom of Expression?) trong khuôn khổ Triển lãm "Aichi Triennale 2019" tổ chức tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Khi đó, triển lãm đã bị tạm dừng sau ba ngày bởi vấp phải nhiều lời đe dọa.