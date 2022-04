Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 5/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ ra rằng làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm, số ca nhiễm mới trong nước đã giảm ba tuần liên tiếp, người dân đang kỳ vọng lớn về việc khôi phục đời sống thường nhật.Tổng thống cho biết cộng đồng quốc tế cũng dự báo rằng Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đi tiên phong trong việc giảm nhẹ COVID-19 từ đại dịch xuống thành bệnh đặc hữu, và đang hết sức chú ý tới chiến lược khôi phục đời sống thường nhật của Seoul.Phát biểu trên của ông Moon được cho là đã cân nhắc tới nội dung đưa tin của tờ Thời báo phố Wall (Mỹ) tháng trước, viết rằng Hàn Quốc có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới biến COVID-19 thành một bệnh đặc hữu.Tổng thống đánh giá Hàn Quốc đã bảo vệ tốt cho sự an toàn và tính mạng của người dân trước dịch bệnh truyền nhiễm hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Bất chấp làn sóng lây nhiễm Omicron thời gian qua, Seoul vẫn duy trì được hệ thống y tế ổn định, tỷ lệ tử vong và ca nặng ở mức rất thấp so với các quốc gia khác.Kết quả này có được là nhờ sự tham gia phòng dịch và tiêm chủng tích cực của người dân, cũng như nhờ năng lực y tế và phòng dịch tiên tiến của Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung quản lý nhóm rủi ro cao, sửa đổi hệ thống y tế và phòng dịch cho phù hợp, từng bước khôi phục đời sống thường nhật một cách có trật tự.Tổng thống cũng chỉ đạo các ban ngành hữu quan nỗ lực ổn định giá sinh hoạt, trong bối cảnh giá năng lượng, nguyên vật liệu, lương thực trên toàn cầu đều đang tăng vọt do bất ổn chuỗi cung ứng và khủng hoảng Nga-Ukraine kéo dài.