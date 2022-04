Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 4,1%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 3 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 5/4, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 106,06 điểm (mức tiêu chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 12 năm 2011 (4,2%).Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đã 5 tháng liên tiếp ở ngưỡng 3% kể từ tháng 10 năm ngoái (3,2%).Giá các mặt hàng công nghiệp tăng mạnh kéo giá tiêu dùng tháng trước tăng theo. Đặc biệt, giá dầu mỏ tăng 31,2%, mức tăng mạnh nhất từ tháng 11 năm ngoái; giá xăng tăng 27,4%, dầu diesel tăng 37,9% và dầu hỏa tăng 47,1%.Giá thực phẩm chế biến tăng 6,4%. Giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 0,4%, mức tăng giảm. Giá các mặt hàng dịch vụ tăng 3,1%, trong đó dịch vụ cá nhân tăng 4,4%, dịch vụ công cộng tăng 0,6%, giá thuê nhà tăng 2%. Đặc biệt, giá ăn ngoài tăng 6,6%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 1988.Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), cũng tăng 3,3%, mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm ba tháng kể từ tháng 12 năm 2011 (3,6%). Chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về vật giá, tăng 5%.Cục Thống kê quốc gia nhận định giá cả sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới do bất ổn quốc tế trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine đẩy giá dầu quốc tế và ngũ cốc tăng, tình hình gián đoạn chuỗi cung ứng tồi tệ hơn. Khả năng giá dầu, thực phẩm chế biến, mặt hàng công nghiệp giảm là không cao. Giá dịch vụ cá nhân cũng tương tự.