Photo : YONHAP News

Phái đoàn thảo luận chính sách Hàn-Mỹ của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol do nghị sĩ Park Jin (đảng Sức mạnh quốc dân) dẫn đầu, ngày 4/4 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington.Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc gặp, ông Park cho biết đã đề xuất hai nước nâng cấp quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành đồng minh chiến lược toàn diện, và phía Mỹ cũng đồng tình với đề xuất này.Ngoài ra, hai bên nhất trí ý kiến về việc duy trì phối hợp chặt chẽ trong bối cảnh tình hình an ninh nghiêm trọng hiện nay, sau một loạt động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên trong thời điểm chuyển giao chính quyền tại Hàn Quốc.Liên quan tới vấn đề Bắc Triều Tiên, phái đoàn đã trình bày cụ thể về tầm nhìn chính sách với miền Bắc của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol trong việc xây dựng hòa bình và an toàn bền vững trên bán đảo Hàn Quốc bằng cách phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID).Ngoài ra, hai bên cũng đồng tình về tầm quan trọng của chính sách răn đe mở rộng Hàn-Mỹ nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân từ Bắc Triều Tiên, và việc tái khởi động cơ chế thảo luận liên quan.Đoàn đàm phán đã bày tỏ hy vọng Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc nhân chuyến công du châu Á, và phía Mỹ trả lời đang xem xét nhiều phương án khác nhau.