Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim ngày 4/4 (giờ địa phương) đã có cuộc họp tại thủ đô Washington, trao đổi ý kiến về các vấn đề ngoại giao, an ninh trong khu vực, bao gồm cả các động thái khiêu khích của miền Bắc.Gặp gỡ phóng viên sau cuộc họp, Đặc phái viên Sung Kim cho biết Seoul và Washington đã tái khẳng định lập trường lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vì đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Hai bên nhất trí cần phải hợp tác để đối phó với các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng một cách dứt khoát, nhấn mạnh tầm quan trọng về biện pháp ứng phó mạnh mẽ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với các động thái làm gia tăng căng thẳng của miền Bắc.Ông Sung Kim kỳ vọng hợp tác với Trưởng đoàn đàm phán Noh Kyu-duk, phái đoàn đàm phán Hàn Quốc và các nước thành viên Liên hợp quốc để theo đuổi một nghị quyết mới của Hội đồng bảo an.Về phần mình, ông Noh tái khẳng định lập trường chung về việc đối phó dứt khoát với động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên là rất quan trọng. Đặc biệt, ngày 24/3, Bình Nhưỡng đã phóng ICBM vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an, do đó Seoul cho rằng cần thúc đẩy các biện pháp mạnh mẽ bao gồm cả xúc tiến một nghị quyết trừng phạt mới.Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất tiếp tục nỗ lực để quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc và can dự vào vấn đề Bắc Triều Tiên. Phía Washington cũng một lần nữa khẳng định lập trường sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng.Nhân cuộc họp này, Trưởng đoàn Noh một lần nữa kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành vi làm tình hình xấu đi, quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao.Ông Noh cũng gửi lời mời ông Sung Kim đến thăm Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất. Đáp lại, Đặc phái viên Mỹ đã nhận lời mời của ông Noh, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ thảo luận với Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.