SK Telecom đứng thứ ba OECD về doanh thu trung bình trên khách hàng

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển xã hội thông tin Hàn Quốc (KISDI) ngày 4/4 cho biết theo báo cáo “đánh giá tình hình cạnh tranh thị trường viễn thông 2021”, doanh thu trung bình trên một khách hàng (ARPU) của hãng viễn thông SK Telecom (SKT) trong năm 2020 đạt 37,81 USD, đứng thứ ba trong số 23 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), sau Mỹ và Canada.ARPU bình quân của các công ty viễn thông ở các nước thuộc OECD là 24,87 USD. Theo đó, Viện nghiên cứu trên nhận định thị trường viễn thông di động trong nước "thiếu tính cạnh tranh".Tính đến cuối năm 2020, thị phần khách hàng của SK Telecom, công di viễn thông di động hàng đầu Hàn Quốc, đạt 47,7% (trừ thuê bao giá rẻ), thị phần theo doanh thu bán lẻ đạt 47%.So với thị phần bình quân của doanh nghiệp viễn thông lớn nhất trong OECD, thị phần về khách hàng và doanh thu của SKT lần lượt cao hơn 4,6% và 3,5%, chênh lệch lớn hơn so với năm 2019 (4,2% và 2,5%).Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI), đo lường độ tập trung của thị trường dùng để nhận biết mức độ cạnh tranh, của SKT đạt 3.620 điểm về khách hàng và 3.620 điểm về doanh thu bán lẻ. Con số này cao hơn mức bình quân của OECD lần lượt là 4,5% và 2,3%.HHI càng cao đồng nghĩa với việc mức độ tập trung của thị trường vào doanh nghiệp càng lớn. HHI lớn hơn 4.000 điểm được đánh giá là độc quyền và từ 1.800 đến 4.000 điểm được đánh giá là có vị trí thống lĩnh thị trường.KISDI cho biết hầu hết các chỉ số đều cao hơn so với mức bình quân của OECD, nên có thể thấy cơ cấu thị trường viễn thông trong nước tương đối tập trung khi so sánh với quốc tế.