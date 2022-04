Quy mô nợ quốc gia của Hàn Quốc năm 2021 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết "Báo cáo quyết toán quốc gia năm tài khóa 2021" đã được Chính phủ thông qua tại cuộc họp Nội các sáng ngày 5/4.Trong năm ngoái, tài sản quốc gia của Hàn Quốc đạt 2.839.900 tỷ won (2.345,4 tỷ USD), tăng 14,2% so với một năm trước. Nợ quốc gia đạt 2.196.400 tỷ won (1.814 tỷ USD), tăng 10,8% do quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ khắc phục đại dịch COVID-19 tăng. Nợ quốc gia Hàn Quốc đã tăng đều đặn từ năm 2016 và lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu tỷ won vào năm ngoái.Tài sản ròng (tài sản quốc gia trừ đi nợ) đạt 643.500 tỷ won (531,4 tỷ USD), tăng 138.100 tỷ won (114 tỷ USD) so với một năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2011.Nợ quốc gia mà chính quyền trung ương và địa phương có nghĩa vụ phải trả là 967.200 tỷ won (798,2 tỷ USD), tăng 120.600 tỷ won (99,6 tỷ USD) so với năm 2020. Tỷ lệ nợ trên GDP đạt 47%, tăng 3,2%.Tổng thu ngân sách Nhà nước năm ngoái đạt 570.500 tỷ won (471,1 tỷ USD), tổng chi đạt 600.900 tỷ won (496,2 tỷ USD). Cán cân tài chính tổng hợp thâm hụt 30.400 tỷ won (25,1 tỷ USD), quy mô thâm hụt giảm 40.800 tỷ won (33,7 tỷ USD) so với một năm trước. Tỷ lệ thâm hụt cán cân tài chính tổng hợp trên GDP đạt 1,5%.Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thâm hụt 90.500 tỷ won (74,7 tỷ USD), quy mô thâm hụt giảm 21.500 tỷ won (17,7 tỷ USD) so với một năm trước, chiếm 4,4% GDP, giảm 1,4%.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích quy mô thâm hụt cán cân tài chính được cải thiện bất chấp quy mô giải ngân ngân sách cao kỷ lục trong năm ngoái là nhờ nền kinh tế hồi phục nhanh hơn dự kiến, thị trường tài sản khả quan nên nguồn thu từ thuế và lợi nhuận từ việc điều hành các quỹ như quỹ lương hưu gia tăng.Bộ Kế hoạch và tài chính dự kiến sẽ trình Báo cáo quyết toán quốc gia lên Quốc hội vào tháng 5 sau khi được Cơ quan Thanh tra và kiểm toán (BAI) xem xét.