Phái đoàn thảo luận chính sách Hàn-Mỹ chuyển thư của Tổng thống đắc cử tới lãnh đạo Nhà Trắng

Photo : YONHAP News

Phái đoàn thảo luận chính sách Hàn-Mỹ của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 5/4 (giờ địa phương) đã chuyển bức thư của ông Yoon tới Tổng thống Mỹ Joe Biden.Sau cuộc gặp kéo dài hơn 40 phút với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tại Nhà Trắng vào cùng ngày, người dẫn đầu Phái đoàn, nghị sĩ Park Jin (đảng Sức mạnh quốc dân) cho biết đã chuyển bức thư thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và tầm nhìn về phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ của Tổng thống đắc cử tới lãnh đạo Mỹ.Trong thư, Tổng thống đắc cử đề xuất hai bên nâng tầm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành đồng minh chiến lược toàn diện, nhằm đối phó chung với các thách thức mới, trong đó bao gồm cả vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh kinh tế.Cố vấn Sullivan đánh giá nối tiếp cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng thống đắc cử Yoon vào tháng 3, chuyến thăm Mỹ sớm lần này của phái đoàn đã thể hiện quyết tâm vững chắc của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol về quan hệ đồng minh song phương. Ông sẽ truyền đạt lại đúng những nội dung này tới Tổng thống Biden.Trước đó, chỉ 5 tiếng sau bài phát biểu đắc cử Tổng thống vào ngày 10/3, ông Yoon đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo nước ngoài đầu tiên là Tổng thống Joe Biden.Nghị sĩ Park cho biết đã trao đổi ý kiến với Cố vấn Sullivan về việc cần thiết tổ chức sớm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sau khi Chính phủ mới ra mắt để trao đổi các nội dung quan trọng về việc tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, ông Park cho biết hai bên đã không đề cập tới địa điểm hay thời gian cụ thể. Cùng ngày, Phái đoàn đã không có cơ hội gặp mặt trực tiếp Tổng thống Biden.Mặt khác, hai bên cũng đã thảo luận về chính sách Bắc Triều Tiên, đồng tình rằng việc miền Bắc phát triển tên lửa và hạt nhân là mối đe dọa an ninh đối với bán đảo Hàn Quốc và khu vực; việc tăng cường răn đe mở rộng, năng lực phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ là điều hết sức quan trọng.