Hàn Quốc xúc tiến kế hoạch khôi phục 50% đường bay quốc tế cho đến cuối năm

Bộ Địa chính và giao thông và Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết sẽ xúc tiến phương án từng bước khôi phục đường bay quốc tế. Theo đó, số chuyến bay bị cắt giảm do dịch COVID-19 sẽ tăng từ tháng sau với mục tiêu khôi phục 50% các chuyến bay quốc tế hiện có cho đến cuối năm nay.Quá trình này sẽ được chia làm ba giai đoạn. Trước tiên, Bộ sẽ tăng số slot bay (quyền cất cánh, hạ cánh trong khung giờ nhất định) của sân bay quốc tế Incheon theo lộ trình từ 10 slot mỗi giờ như hiện nay lên 20 slot trong giai đoạn một (tháng 5), 30 slot trong giai đoạn hai (tháng 7) và dưới 40 slot trong giai đoạn ba (khi dịch kết thúc). Đây là lần đầu tiên trong khoảng hai năm số slot bay sẽ tăng lên trên 20 slot.Tiếp theo, khi triển khai giai đoạn một từ tháng sau, mỗi tháng Bộ sẽ mở rộng số chuyến bay lên 100 chuyến/tuần. Như vậy, số chuyến trong tháng 4 là 420 chuyến/tuần, tháng 5 là 520 chuyến/tuần, tháng 6 là 620 chuyến/tuần.Trong giai đoạn hai, mỗi tháng số chuyến bay sẽ được tăng thêm 300 chuyến/tuần, nên tháng 7 có 920 chuyến/tuần, tháng 8 là 1.220 chuyến/tuần và sau tháng 11 là 2.420 chuyến/tuần, bằng 51% so với năm 2019 trước khi bùng dịch COVID-19.Số chuyến bay sẽ được bình thường trở lại như trước, sau khi dịch COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu.Ngoài ra, Chính phủ sẽ nâng số sân bay địa phương vận hành đường bay quốc tế ngoài sân bay Gimhae và Daegu sang cả sân bay Muan, Cheongju, Jeju, Gimpo, Yangyang trong giai đoạn một và thời gian hoạt động sẽ trở lại như bình thường ở giai đoạn hai. Trong giai đoạn ba, Chính phủ sẽ phê duyệt để các đường bay định kỳ hoạt động bình thường trở lại.