Cơ quan chức năng Mỹ điều tra hãng LG Energy Solution về lỗi pin xe điện

Photo : YONHAP News

Hãng tin AP (Mỹ) và Reuters (Anh) đưa tin Cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đã bắt đầu điều tra 138.324 xe ô tô gắn pin của hãng LG Energy Solution (Hàn Quốc) từ ngày 5/4 (giờ địa phương) liên quan tới rủi ro cháy nổ xe điện.Đợt điều tra lần này được tiến hành trong bối cảnh 5 hãng ô tô là General Motors (GM), Mercedes-Benz, ô tô Hyundai, Stellantis, Volkswagen liên tiếp triệu hồi xe do rủi ro cháy nổ liên quan tới lỗi pin của LG kể từ năm 2020.NHTSA cho biết sẽ liên lạc với phía LG Energy Solution cũng như các doanh nghiệp ô tô mua pin của hãng, để yêu cầu triệu hồi xe nhằm đảm bảo an toàn. NHTSA là cơ quan có quyền hạn ra lệnh triệu hồi với các doanh nghiệp sản xuất trong trường hợp phát hiện lỗi trên xe ô tô.Theo cơ quan này, vào tháng 2/2020, Mercedes-Benz đã triệu hồi dòng xe điện "Smart Fortwo" sản xuất năm 2019 do nhận thấy rủi ro cháy nổ cao liên quan tới lỗi cell pin của LG.8 tháng sau, hãng ô tô Hyundai cũng đã triệu hồi mẫu xe điện "Kona" sản xuất năm 2019 và 2020 với lý do tương tự. Trong năm ngoái, hãng đã tiến hành triệu hồi lần hai với xe điện "Kona" và "Ioniq".Hãng GM từng triệu hồi 140.000 xe điện "Chevrolet Bolt" với lý do lỗi sản xuất pin của LG vào tháng 11/2020. Ngoài ra, hãng Stellantis tháng 2 vừa qua tiếp nhận khiếu nại về hàng chục vụ cháy nổ xe ô tô, và đã tiến hành triệu hồi dòng minivan lai điện "Pacifica" sản xuất năm 2017 và 2018 gắn pin của LG. Hãng Volkswagen vào tháng trước cũng đã triệu hồi xe điện "ID4" sản xuất năm 2021.Phía LG Energy Solution đã ra tuyên bố trên hãng tin Bloomberg cho biết sẽ tích cực phối hợp với quá trình điều tra của NHTSA.