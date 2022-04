Nội các Hàn Quốc thông qua 29,5 triệu USD ngân sách di dời văn phòng làm việc của Tổng thống

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết dự thảo về khoản trích ngân sách dự phòng để di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul) đã được thông qua tại cuộc họp Nội các sáng ngày 6/4.Quy mô ngân sách di dời là 36 tỷ won (29,5 triệu USD), trong đó ngân sách xây dựng các hạ tầng an ninh như Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia được phân bổ 11,6 tỷ won (9,5 triệu USD), chi phí di dời Bộ Quốc phòng là 11,8 tỷ won (9,7 triệu USD).Quy mô ngân sách được Chính phủ thông qua ít hơn so với mức đề nghị của Tổng thống đắc cử là 49,6 tỷ won (40,7 triệu USD), được giải thích là do một số chi phí chưa được phản ánh cân nhắc tới lịch tập trận chung Hàn-Mỹ.Chính phủ nhấn mạnh thời điểm chuyển giao chính quyền tiềm ẩn lỗ hổng an ninh rất lớn. Thêm vào đó là việc Bắc Triều Tiên liên tiếp có động thái quân sự gần đây, nên trước tiên cần tổ chức thành công cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ trong tháng này.Chính phủ cho biết sẽ xem xét các khoản chi phí tiếp theo cân nhắc tới thời điểm kết thúc tập trận chung Hàn-Mỹ, dự kiến vào cuối tháng 4.Theo đó, kế hoạch tới làm việc tại văn phòng mới ở quận Yongsan (Seoul) ngay sau khi nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol là điều không thể. Việc di dời văn phòng làm việc mất tối thiểu 40 ngày, bao gồm cả thời gian di dời Bộ Quốc phòng và bố trí văn phòng mới.Phía Tổng thống đắc cử cũng nhận định sẽ không thể di dời văn phòng vào đúng ngày nhậm chức 10/5, mà sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Trong thời gian tới, Ủy ban chuyển giao chính quyền sẽ tiếp tục thảo luận với Chính phủ về các phương án cụ thể để xúc tiến di dời một cách nhanh chóng và thuận lợi.