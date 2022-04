Khoảng một nửa người trẻ ở Seoul cảm thấy ít hạnh phúc hơn so với trước đại dịch

Photo : KBS News

Theo một kết quả khảo sát phân tích về cuộc sống của nhóm 20, 30 tuổi sống tại Seoul, Hàn Quốc vừa được công bố, khoảng một nửa đối tượng này đang cảm thấy áp lực về quan hệ xã hội và tình hình tài chính.46% đối tượng được hỏi (từ 20 đến 39 tuổi) trả lời đang cảm thấy áp lực trong cuộc sống. Trong đó, 23% chọn lý do là về quan hệ xã hội như tại công sở, trường học. Lý do gây áp lực lớn thứ hai là tình hình tài chính và khối lượng học hành, công việc quá tải.Thời gian ngủ bình quân của nhóm đối tượng này là 6 tiếng 49 phút một ngày. Tính chất công việc càng bất ổn thì thời gian ngủ càng ngắn. Thời gian ngủ càng ngắn kéo theo áp lực cũng tăng cao.Mức độ hạnh phúc của người độ tuổi 20, 30 đã giảm mạnh so với trước khi bùng phát dịch COVID-19. Tình hình sức khỏe, tài chính, quan hệ với bạn bè cũng đều giảm so với trước khi bùng phát đại dịch.Trong năm ngoái, tỷ lệ ký hợp đồng nhân viên chính thức của nhóm đối tượng này đã giảm mạnh 2,5%, từ 70,2% trong năm 2020 xuống còn 67,7%.Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhóm 20, 30 tuổi có thời gian làm việc ít hơn các nhóm tuổi khác. Thời gian làm việc bình quân của những người trẻ có việc làm tại Seoul là 40 tiếng 20 phút/tuần, ít hơn 37 phút so với nhóm 40, 50 tuổi. Đặc biệt, tỷ lệ làm việc 52 tiếng/tuần ở nhóm này là 3%, chưa bằng một nửa so với nhóm 40, 50 tuổi là 6,2%.Nhận thức của nam giới và nữ giới về các vấn đề xã hội có sự khác biệt lớn. Tỷ lệ nam giới độ tuổi 20, 30 suy nghĩ rằng nhất định phải kết hôn và sinh con cao hơn nữ giới.Ngoài ra, nhận thức liên quan tới việc mở rộng chế độ khuyến khích phụ nữ tham gia vào xã hội cũng có sự khác biệt. Trong vòng 4 năm qua, tỷ lệ nam giới đồng tình với việc cần thiết mở rộng chế độ khuyến khích phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội liên tục giảm, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới lại tăng.Cuộc khảo sát trên được công ty Seoul Survey tiến hành từ tháng 9 tới tháng 11 năm ngoái với 20.000 hộ gia đình, 5.000 người dân và 2.500 người nước ngoài sống tại Seoul.