Bộ Quốc phòng bắt đầu tiến hành di dời một số bộ phận từ 7/4

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 7/4 đã bắt đầu tiến hành công tác di dời sau khi Nội các thông qua dự thảo về khoản trích ngân sách dự phòng để di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul). Theo đó, các phòng ban từ tầng 5 đến tầng 10 của trụ sở Bộ Quốc phòng sẽ được di dời trước.Seoul và Washington sẽ diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST), mang tính chất diễn tập sơ bộ trước thềm tập trận chính thức, trong vòng từ ngày 12-15/4, rồi tập trận sở chỉ huy liên quân, tức cuộc tập trận chính, từ ngày 18-28/4. Do đó, Bộ Quốc phòng quyết định sẽ di chuyển một số bộ phận thuộc Ban chỉ huy Bộ Quốc phòng và Trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân sau khi các cuộc tập trận kết thúc.Cụ thể, các phòng thuộc sở chỉ huy trung tâm như phòng Bộ trưởng, phòng chính sách và phòng điều phối kế hoạch từ tầng 2 đến tầng 4 sẽ chuyển đi sau khi kết thúc đợt tập trận vào ngày 28/4. Các phòng này sẽ được dời đến ba tầng để trống của tòa nhà Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ngay bên cạnh. Một số bộ phận của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân sẽ được bố trí ở các tòa nhà khác trong khu này sau khi cuộc tập trận kết thúc. Tuy nhiên, bộ phận tình báo, tác chiến vẫn giữ nguyên tại tòa nhà Hội đồng tham mưu trưởng, chỉ thay đổi số tầng.Theo kế hoạch này, việc tu sửa lại trụ sở chính Bộ Quốc phòng, nơi đặt văn phòng làm việc mới của Tổng thống và phòng thư ký có thể sẽ được triển khai từ cuối tháng 4.Về lo ngại lỗ hổng an ninh trong thời gian tập trận, quân đội cho biết việc di dời của Bộ Quốc phòng không ảnh hưởng đến công tác duy trì tư thế chuẩn bị vì các đơn bị tác chiến tham gia tập trận không thuộc lực lượng hỗ trợ di dời.Tuy nhiên, vẫn còn lo ngại cho rằng hiệu quả công việc sẽ giảm khi các bộ phận thuộc trụ sở Bộ Quốc phòng được phân tán thành nhiều tòa nhà khác nhau.Mặt khác, đại diện phía Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol giải thích công tác hoàn trả lại căn cứ quân sự của quân đồn trú Mỹ tại Yongsan dự kiến diễn ra cuối tháng 5, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Diện tích hoàn trả là 500.000 m2, chiếm một phần tư tổng diện tích căn cứ Yongsan.