Nối lại hoạt động đánh bắt cá gần ranh giới liên Triều trên biển Đông trong năm nay

Photo : KBS News

Tại khu vực đánh bắt cá gần đảo Jeo (thuộc huyện Goseong, tỉnh Gangwon) trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc đang diễn ra các hoạt động đánh bắt cá tấp nập. Do tình hình quan hệ liên Triều căng thẳng, khu vực này mới được mở cửa trở lại sau ba tháng, thời gian đánh bắt cá sẽ được kéo dài tới hết tháng 12 năm nay.Trong bóng tối, hơn 40 chiếc tàu cá đang sáng đèn, xếp thành hàng dài dọc ranh giới đánh bắt cá. Trong tiếng hò reo, họ tiến tới khu vực đánh cá đảo Jeo ở phía Bắc. Khu vực này chỉ cách hải phận Bắc Triều Tiên 1,8 km, tức khoảng 10 phút đi tàu, là khu vực đánh bắt cá gần miền Bắc nhất trên vùng biển phía Đông.Một vị "khách quen" ở khu vực đánh bắt cá này chính là bạch tuộc khổng lồ. Những ngư dân chia sẻ nếu đánh bắt ở chỗ khác thì phải làm việc cả ngày họ mới bắt được vài chục kg bạch tuộc, nhưng ở nơi này, chỉ cần 5 phút là bắt được hơn 30 kg.Sản lượng thủy sản ở khu vực này từng bị sụt giảm trong một thời gian, nhưng sau đó tăng vọt trở lại trong năm ngoái. Sản lượng đánh bắt trong năm ngoái đạt 310.000 kg, cao gấp đôi so với bình quân mọi năm.Năm nay, người ngư dân đang cầu mong một mùa đánh bắt bội thu, giúp họ khắc phục phần nào những khó khăn do đại dịch COVID-19.Mặt khác, trong vòng 5 năm trở lại đây, đã có hơn 40 trường hợp tàu cá vượt qua ranh giới đánh bắt cá trên biển bị xử phạt hình sự. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tiếp khiêu khích tên lửa thời gian gần đây, công tác cảnh giới trên biển đang được thắt chặt hơn.Một quan chức thuộc Cơ quan Cảnh sát biển thành phố Sokcho, tỉnh Gangwon cho biết cơ quan này đang tiến hành diễn tập cao độ, đối phó với các tình huống khẩn cấp như tàu cá vượt qua đường ranh giới đánh bắt cá liên Triều, bắt cóc tàu hay sự cố trên biển.