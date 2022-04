Điện tử Samsung ghi nhận doanh thu cao kỷ lục quý thứ ba liên tiếp

Photo : YONHAP News

Công ty điện tử Samsung ngày 7/4 công bố số liệu sơ bộ cho biết doanh thu quý I năm nay của hãng đạt 77.000 tỷ won (63,24 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 14.100 tỷ won (11,6 tỷ USD), lần lượt tăng 17,76% và 50,32% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,56% và 1,66% so với quý IV năm 2021.Đây là thành tích cao kỷ lục bất chấp khủng hoảng mạng lưới cung ứng toàn cầu và giá nguyên vật liệu tăng sau khi Nga tấn công Ukraina, cũng như dịch COVID-19 kéo dài, và vụ lùm xùm liên quan đến GOS, một dịch vụ tối ưu game của Samsung làm giảm hiệu suất ứng dụng điện thoại.Điện tử Samsung lần đầu tiên trong lịch sử có doanh thu vượt ngưỡng 70.000 tỷ won (57,5 tỷ USD) trong quý III năm ngoái với 73.980 tỷ won (60,76 tỷ USD), sau đó tiếp tục lập kỷ mục mới vào quý IV cùng năm với 76.570 tỷ won (62,8 tỷ USD). Đến quý I năm nay, hãng lại ghi nhận doanh thu cao kỷ lục, cao hơn dự báo của các chuyên gia chứng khoán là 75.200 tỷ won (61,77 tỷ USD) cho doanh thu và 13.000 tỷ won (10,7 tỷ USD) cho lợi nhuận kinh doanh.Cụ thể, mẫu điện thoại mới Galaxy S22 thắng lớn trên thị trường quốc tế. Số lượng đặt mua trước tại 70 quốc gia trên toàn thế giới trong tháng 2 nhiều gấp đôi so với mẫu trước đó. Doanh số bán Galaxy S22 tại Hàn Quốc vượt mốc 1 triệu chiếc sau 6 tuần.Về lĩnh vực chíp bán dẫn, giá bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) giảm 8% trong quý I, song có phân tích cho rằng Samsung vẫn đạt được thành tích tương đối cao nhờ tăng tỷ trọng bán các sản phẩm công nghệ cao và giá trị gia tăng cao như máy chủ (server), điện thoại di động, đồ họa. Doanh thu lĩnh vực chíp bán dẫn trong quý I ước tính đạt 25.000 tỷ won (20,53 tỷ USD), lợi nhuận đạt 8.000 tỷ won (6,57 tỷ USD).Thành tích của lĩnh vực gia dụng gồm tivi giảm so với quý trước do Samsung dường như tập trung vào phân khúc thị trường cao cấp.Các chuyên gia tin rằng hãng điện tử Samsung sẽ đạt được thành tích doanh thu cao nhất lịch sử trong năm nay nhờ giá chíp bộ nhớ dự kiến sẽ tăng trở lại do nhu cầu phục hồi từ quý II.