Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc ba ngày liên tiếp ở ngưỡng 200.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 7/4, Hàn Quốc ghi nhận 224.820 ca mắc COVID-19 mới, giảm 61.474 ca so với ngày hôm trước, ngày thứ ba liên tiếp duy trì ở ngưỡng 200.000 ca. Tuy nhiên, nếu tính riêng các ngày thứ Năm trong tuần, thì đây là lần đầu tiên sau 5 tuần, số ca nhiễm mới giảm xuống ngưỡng 200.000 ca.Trong đó, nhóm rủi ro cao là người trên 60 tuổi chiếm 19,7%, giảm 0,8% so với ngày hôm trước. Số ca nặng là 1.116 ca, giảm 12 ca. Số ca tử vong là 348 ca, giảm 32 ca so với một ngày trước. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc kể từ đầu dịch là 18.381 ca, tỷ lệ tử vong đạt 0,12%.Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc đạt 59,3%. Tính đến 0 giờ ngày 7/4, có 1,31 triệu người đang điều trị tại nhà, trong đó có 124.333 người thuộc diện quản lý tập trung được cơ quan y tế theo dõi. Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi ba đạt 64% dân số. 86,7% dân số đã tiêm phòng mũi hai.Cơ quan phòng dịch nhận định làn sóng lây nhiễm đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm, quyết định mở rộng phương thức chẩn đoán, điều trị trực tiếp cho các ca mắc COVID-19.Theo đó, hơn 4.800 trung tâm điều trị ngoại trú cho bệnh nhân COVID-19 hiện nay sẽ được mở rộng sang cả các bệnh viện quy mô nhỏ, phòng khám thông thường. Các cơ sở điều dưỡng, nơi liên tục phát sinh ca tử vong và bệnh nhân nặng, sẽ được cung cấp dịch vụ khám chữa tận nơi. Hiện tại, cơ quan phòng dịch đã tiếp nhận đăng ký từ các cơ quan y tế, chỉ định 45 cơ sở và 73 nhóm trở thành "Đội khám chữa COVID-19 cơ động tại các cơ sở điều dưỡng".Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận về kế hoạch khôi phục đời sống thường nhật, trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang có chiều hướng giảm. Một mặt, Chính phủ cho biết sẽ tập trung quản lý nhóm có rủi ro lây nhiễm cao, mặt khác kêu gọi người dân tiêm phòng vắc-xin mũi ba, hiện mới chỉ ở mức 64%.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang xem xét kế hoạch tiêm phòng vắc-xin mũi 4, chuẩn bị cho khả năng dịch bệnh tái bùng phát mạnh vào mùa thu. Cơ quan phòng dịch nhận định vắc-xin vẫn còn hiệu quả tới thời điểm hiện tại, nhưng có khả năng dịch bệnh lại bùng phát trở lại do yếu tố thời tiết mùa thu, nên cần thiết phải tiêm mũi nhắc lại.