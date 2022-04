Vốn FDI đăng ký vào Hàn Quốc quý I đạt 5,45 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 7/4 đã công bố báo cáo “Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quý I”. Theo đó, vốn FDI đăng ký vào Hàn Quốc quý I năm nay đạt 5,45 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục chỉ xét riêng quý I.Trong đó, số vốn FDI đăng ký đã được giải ngân đạt 4,33 tỷ USD, quy mô lớn thứ hai sau quý I/2021 (4,45 tỷ USD), song giảm 2,6% so với cùng kỳ một năm trước.Số hợp đồng đăng ký FDI quý I đạt 830 hợp đồng và số hợp đồng đã được giải ngân là 663 hợp đồng, đều tăng 16,1% so với quý I năm 2021.Theo lĩnh vực, vốn đăng ký FDI ngành chế tạo là 1,64 tỷ USD, tăng 267% so với một năm trước, chiếm 30% tổng vốn FDI quý I. Trong ngành chế tạo, vốn đầu tư tăng mạnh ở các lĩnh vực như thực phẩm tăng 594,1%, thiết bị máy móc và y tế tăng 487%, máy móc vận chuyển 98,1%, chíp bán dẫn 370,7%. Ngược lại, đầu tư lĩnh vực khoáng sản phi kim loại giảm 78,1%, giấy và gỗ giảm 100%.Vốn đăng ký đầu tư ngành dịch vụ đạt 3,77 tỷ USD, giảm 9,4% do hiệu ứng cơ sở khi quy mô đầu tư lớn trị giá 2,1 tỷ USD trong quý I năm ngoái. Vốn đăng ký đầu tư các ngành khác bao gồm ngành cơ bản như nông sản, chăn nuôi, thủy sản và khoáng sản, ngành xây dựng điện, gas đô thị, nước sinh hoạt đạt 43 triệu USD, giảm 69,1%.Xét theo quốc gia, các nhà đầu tư Mỹ đăng ký đầu tư 870 triệu USD, tăng 284,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là các nhà đầu tư Trung Quốc đăng ký đầu tư 1,19 tỷ USD, tăng 39%; Nhật Bản 480 triệu USD, tăng 94,6%; Liên minh châu Âu (EU) giảm 81,3%.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đánh giá bất chấp môi trường đầu tư toàn thế giới bất ổn do chiến sự Nga-Ukraine và giá dầu quốc tế cũng như nguyên liệu thô tăng, quy mô đầu tư và số hợp đồng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc đều tăng, hợp đồng đầu tư mới vào các doanh nghiệp vật liệu, phụ tùng và thiết bị đều tăng về cả chất lượng và số lượng.Quan chức Bộ Công nghiệp giải thích mặc dù môi trường quốc tế nhiều biến động như dịch COVID-19 và xung đột Mỹ-Trung, nhưng Hàn Quốc với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã cho thấy điều kiện thị trường tốt hơn so với các nước cạnh tranh. Mặt khác, Hàn Quốc có lợi thế là nước thứ ba với điều kiện xuất khẩu thuận lợi dựa trên Hiệp định thương mại tự do (FTA), đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.