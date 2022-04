Nhiệt độ bình quân tháng 3 tại Hàn Quốc ấm thứ ba trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 7/4 công bố nhiệt độ bình quân tháng 3 vừa qua tại Hàn Quốc là 7,1 độ C, cao hơn 1,6 độ C so với bình quân giai đoạn 1991-2020, và là nhiệt độ bình quân tháng 3 ấm thứ ba trong lịch sử kể từ năm 1973.Trước đó, nhiệt độ tháng 3 ấm nhất là vào năm ngoái (8,7 độ C) và ấm thứ hai là vào năm 2018 (7,9 độ C).Nhiệt độ trung bình ba ngày từ ngày 11-13/3 liên tiếp đạt mức cao kỷ lục tính từ năm 1973, thời điểm Hàn Quốc mở rộng mạng lưới quan trắc khí tượng ra toàn quốc.Trong tháng trước, do ảnh hưởng của khối áp cao lục địa yếu hơn mọi năm, Hàn Quốc chịu ảnh hưởng luân phiên của khối áp cao và khối áp thấp dịch chuyển, nên thường xuyên đón gió Nam ấm áp thổi đến, khiến nhiệt độ cao hơn mọi năm.Do nhiệt độ ấm hơn nên các loài hoa mùa xuân phần lớn cũng nở sớm hơn mọi năm, nhưng vẫn muộn hơn so với tháng 3 ấm kỷ lục năm ngoái.Trong tháng trước, lượng mưa đạt 89,3 mm, nhiều hơn 30 mm so với bình quân mọi năm (56,5 mm), và nhiều thứ 8 trong lịch sử. Lượng mưa đầu tháng thấp, nhưng từ trung tuần tháng 3, Hàn Quốc chịu ảnh hưởng bởi khối áp thấp nên có gió Tây Nam mang theo nhiều hơi ẩm tới, lượng mưa trở nên nhiều hơn.