Doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc rục rịch nối lại hoạt động kinh doanh

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh vận hành các đường bay quốc tế vốn bị thu hẹp do dịch COVID-19, giới doanh nghiệp lữ hành đang rục rịch chuẩn bị chính thức nối lại hoạt động kinh doanh.Đại diện các công ty lữ hành lớn ngày 7/4 kỳ vọng chính sách mở rộng đường bay quốc tế của Chính phủ sẽ giúp gia tăng nhu cầu du lịch nước ngoài.Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 6/4 thông báo sẽ tăng số lượng đường bay quốc tế định kỳ từ 420 chuyến/tuần lên 520 chuyến/tuần vào tháng 5 và 620 chuyến/tuần trong tháng 6. Sau đó mỗi tháng số chuyến bay sẽ được tăng thêm 300 chuyến/tuần, với tháng 7 có 920 chuyến/tuần, tháng 8 là 1.220 chuyến/tuần và sau tháng 11 là 2.420 chuyến/tuần, bằng 50% so với năm 2019 trước khi bùng dịch COVID-19.Đại diện một doanh nghiệp lữ hành thận trọng dự đoán ngành du lịch sẽ bình thường trở lại sau quý III năm nay.Nhu cầu về du lịch bắt đầu tăng trở lại ngay sau khi Chính phủ tuyên bố miễn cách ly cho người nhập cảnh từ nước ngoài vào cuối tháng 3. Số du khách đặt tour du lịch nước ngoài của các công ty lữ hành lớn trong nước như Hana Tour, Modetour, Yellow Balloon Tour trong vòng một tháng từ ngày 11/3 đã tăng từ gấp hai đến 4 lần so với tháng 2. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với trước khi bùng dịch COVID-19, chỉ tương đương khoảng 10%.Nguyên nhân doanh số bán tour du lịch không tăng thêm được nhiều công ty lữ hành đưa ra là do thiếu chuyến bay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lữ hành cũng cho biết bên cạnh số chuyến bay giảm do dịch bệnh, thủ tục nhập cảnh phức tạp cũng là một yếu tố đáng tiếc cần được cân nhắc.Một đại diện doanh nghiệp lữ hành cho biết nếu muốn đi du lịch nước ngoài, người dân phải làm xét nghiệm tổng cộng 4 lần cho cả đi và về. Do đó, nếu Chính phủ nới lỏng hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) thì sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho khách du lịch. Hiện nay, bệnh nhân đã hoàn toàn phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 phải nộp chứng nhận dỡ bỏ cách ly nếu muốn xuất cảnh, song tiêu chuẩn và đối tượng vẫn còn mơ hồ nên Chính phủ cần đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn.Một đại diện khác cho biết hiện tại, nhiều nước miễn xét nghiệm PCR và chứng nhận tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi nếu cha mẹ đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh, nhưng Hàn Quốc chỉ miễn các quy định trên cho trẻ em dưới 6 tuổi. Vì nhu cầu du lịch gia đình lớn nên phía doanh nghiệp mong rằng tiêu chuẩn này sẽ được nới lỏng.