Hàn Quốc có 41 tỷ phú trong danh sách của Forbes

Photo : YONHAP News

Tạp chí Forbes (Mỹ) hôm 5/4 (giờ địa phương) đã công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2022. Theo đó, tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc là người sáng lập Tập đoàn Kakao Kim Beom-soo và Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong. Tổng tài sản hai người này đều là 9,1 tỷ USD, đồng xếp thứ 223 trong số người sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD trên thế giới.Ông Kim có tài sản giảm 200 triệu USD so với năm ngoái, trong khi ông Lee có tài sản tăng 800 triệu USD do thừa kế tài sản từ cố Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee.Tiếp theo là Chủ tịch hãng dược Celltrion Seo Jung-jin sở hữu 7 tỷ USD và nhà sáng lập công ty game Smilegate Kwon Hyuk-bin sở hữu 6,8 tỷ USD, lần lượt xếp thứ 343 và 363 trên thế giới.Bà Hong Ra-hee, mẹ của Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, Giám đốc bảo tàng nghệ thuật Leeum là tỷ phú sở hữu tài sản nhiều thứ 5 tại Hàn Quốc và thứ 403 trên thế giới với 6,3 tỷ USD. Giám đốc khách sạn Silla Lee Boo-jin, em gái của ông Lee Jae-yong, xếp thứ 709 thế giới với khối tài sản 4,1 tỷ USD và bà Lee Seo-hyun, Chủ tịch Quỹ Phúc lợi Samsung xếp thứ 851 thế giới, sở hữu 3,5 tỷ USD, lần lượt nằm trong Top 10 tỷ phú Hàn Quốc và 1.000 tỷ phú thế giới.Danh sách tỷ phú thế giới của Forbes năm nay còn có những đại diện Hàn Quốc lần đầu tiên xuất hiện như Giám đốc công ty tài chính công nghệ Dunamu vận hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit Song Chi-hyung (3,7 tỷ USD, thứ 801); bà Yoo Jung-hyun, vợ của cố Giám đốc NXC Kim Jung-joo, nhà sáng lập công ty trò chơi Nexon (2,9 tỷ USD, thứ 1.053); Phó giám đốc Dumanu Kim Hyoung-nyon (1,9 tỷ USD, thứ 1.579), Chủ tịch hãng dược SD Biosensor Cho Young-sik (2,3 tỷ USD, thứ 1.341).Trong số 2.668 tỷ phú thế giới, Hàn Quốc góp mặt 41 đại diện, giảm ba người so với năm ngoái.