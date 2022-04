Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc phân tích xu hướng hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 7/4 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon chủ trì, phân tích xu hướng quân sự bao gồm hoạt động hạt nhân và tên lửa, cùng chính sách đối nội và đối với Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên.Các ủy viên tham gia cuộc họp được cho là đã nhất trí duy trì tư thế sẵn sàng đối phó vững chắc dựa trên nền tảng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, và tiếp tục thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết.Đầu tiên, cuộc họp nhấn mạnh đến việc cần thiết phải quản lý tình hình và duy trì tư thế an ninh vững chắc trong thời điểm Hàn Quốc đang chuyển giao chính quyền, tiếp tục hợp tác để công tác chuyển giao chính quyền được ổn định.Đặc biệt, các ủy viên nhất trí sẽ rà soát chặt chẽ công tác đánh bắt cá của tàu cá Bắc Triều Tiên và Trung Quốc ở vùng biển xung quanh khu vực đánh bắt cá ở phía Bắc gần ranh giới quân sự liên Triều trên biển Tây khi mùa đánh bắt ghẹ sắp đến. Chính phủ sẽ tập trung mọi nguồn lực, duy trì tư thế cảnh giới vững chắc để đảm bảo an toàn cho các ngư dân trong hoạt động đánh bắt cá, tránh xảy ra các vụ xung đột bộc phát.Ngoài ra, cuộc họp cùng ngày cũng bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về vụ quân đội Nga được cho là đã có hành động tàn sát người dân thường trong cuộc tấn công Ukraine, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiến hành điều tra và làm sáng tỏ trách nhiệm liên quan. Các thành viên tham gia cuộc họp cũng đã rà soát các vấn đề nổi cộm liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine và nhất trí sẽ tiếp tục tìm kiếm các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc, hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, giảm nhẹ thiệt hại cho các doanh nghiệp trong nước trước các biện pháp trừng phạt Nga của cộng đồng quốc tế.