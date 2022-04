Seoul quyết định giải phóng thêm 7,23 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 8/4 thông báo xuất thêm 7,23 triệu thùng dầu trong kho dự trữ sau khi tham vấn với Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). Đầu tháng 3 vừa qua, Chính phủ Seoul cũng đã quyết định giải phóng 4,42 triệu thùng dầu, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu do ảnh hưởng bởi chiến sự Nga-Ukraine.Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng IEA ngày 1/4, nước Chủ tịch Mỹ đã đề xuất IEA giải phóng thêm tổng cộng 120 triệu thùng dầu do tình hình nguồn cung dầu không được cải thiện dù trước đó đã xuất 60 triệu thùng dầu dự trữ.Tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Moon Sung-wook cho biết Hàn Quốc cũng sẽ tham gia giải phóng thêm dầu. Đại diện của 31 nước thành viên đều bày tỏ ủng hộ biện pháp này của Cơ quan Năng lượng quốc tế và nhất trí xuất thêm dầu dự trữ.Theo đó, với lần mở kho này, IEA nhất trí xuất tổng cộng 120 triệu thùng dầu trong vòng 6 tháng tới, trong đó lượng dầu giải phóng của Mỹ chiếm khoảng một nửa là 65,6 triệu thùng. Lượng dầu dự trữ Hàn Quốc giải phóng lớn thứ ba sau Mỹ và Nhật Bản (15 triệu thùng).Seoul giải thích quyết định xuất thêm dầu dự trữ bao gồm 600.000 thùng dầu diesel lần này được đưa ra sau khi cân nhắc tình hình giá dầu quốc tế tăng mạnh do tình trạng thiếu dầu diesel ở châu Âu thời gian gần đây.