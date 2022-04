Gần 50% trẻ em từ 0-9 tuổi tại Hàn Quốc nhiễm COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo kết quả so sánh số liệu thống kê về ca nhiễm COVID-19 của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương và thống kê dân số đăng ký cư trú của Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc, tính đến 0 giờ ngày 7/4, số ca nhiễm ở trẻ từ 0-9 tuổi là 1.846.489 ca, chiếm 49,9% dân số nhóm tuổi này. Số ca nhiễm ở thanh thiếu niên từ 10-19 tuổi là 1.991.775 ca, tương đương 42,4% dân số thuộc cùng nhóm tuổi.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết theo thống kê của Bộ Hành chính và an toàn hồi tháng 12 năm ngoái, cứ 100.000 trẻ từ 0-9 tuổi thì có 49.104 trẻ nhiễm COVID-19, con số này ở độ tuổi 10-19 là 42.294 ca.Tỷ lệ nhiễm bệnh trên 100.000 dân số nhóm tuổi 20 là 32.195 ca, nhóm tuổi 30 là 32.453 ca, nhóm tuổi 40 là 28.070 ca, nhóm tuổi 50 là 20.709 ca, nhóm tuổi 60 là 20.379 ca, nhóm tuổi 70 và 80 lần lượt là 17.972 ca và 19.302 ca, xu hướng giảm dần theo độ tuổi.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương giải thích trẻ nhỏ có tỷ lệ nhiễm bệnh cao do hệ miễn dịch yếu hơn so với các nhóm tuổi khác, đây lại là độ tuổi cần được chăm sóc nên gia đình và người khác sẽ thường xuyên tiếp xúc, mức độ tiếp xúc sẽ càng tăng khi trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo.