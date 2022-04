Seoul lập nhóm chuyên trách hỗ trợ kiều bào và doanh nghiệp tại Thượng Hải

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/4 cho biết trong bối cảnh thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) bị phong tỏa kéo dài do dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Nhóm chuyên trách hỗ trợ kiều bào và doanh nghiệp do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải phụ trách.Quan chức này giải thích nhóm chuyên trách đang trao đổi chặt chẽ với kiều bào và doanh nghiệp ở nước sở tại, liên hệ với chính quyền thành phố Thượng Hải, yêu cầu cấp “giấy chứng nhận lưu thông hàng hóa khẩn cấp” để sớm nối lại hoạt động cho doanh nghiệp đang bị tạm dừng thời gian qua, giúp vận tải hàng hóa được tiến hành thuận lợi.Tuy nhiên, quan chức này lo ngại trên thực tế, toàn bộ doanh nghiệp tại Thượng Hải đều dừng hoạt động nên sẽ khó có trường hợp được cấp phép ngoại lệ.Mặt khác, Chính phủ đang liên lạc với Hội người Hàn tại Thượng Hải, xác định xem có công dân nào gặp khó khăn đặc biệt do tình trạng phong tỏa kéo dài hay không và hỗ trợ nếu cần thiết. Chính phủ cũng đang triển khai biện pháp cứu trợ khẩn cấp, cho phép kiều bào tại Thượng Hải muốn về nước có thể nhập cảnh ngoại lệ mà không cần kết quả xác nhận âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) bản tiếng Anh. Những người này có thể làm xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh.