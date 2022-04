BTS “bùng cháy” cùng người hâm mộ trong concert trực tiếp tại Las Vegas

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã tổ chức concert trực tiếp mang tên “BTS Permission to Dance On Stage - Las Vegas” tại sân vận động Allegiant ở thành phố giải trí lớn nhất thế giới Las Vegas (Mỹ) vào ngày 8-9/4 (giờ địa phương).Tiếng hò reo cổ vũ của Army (tên gọi cộng đồng người hâm mộ BTS) và đèn lightstick tràn ngập trên khán đài ngay từ khi buổi biểu diễn bắt đầu đã khiến sân khấu của BTS tại Las Vegas trở thành buổi concert tuyệt vời nhất từ trước đến nay.Trong buổi họp báo trước khi lên sân khấu biểu diễn, thành viên Jimin bày tỏ luyến tiếc khi BTS đã trắng tay trong lễ trao giải Grammy vừa qua, đáng nhẽ nếu giành giải này thì đó sẽ món quà to lớn để báo đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ. Còn thành viên V chia sẻ dù rất buồn song cả nhóm đều công nhận kết quả này.Cả 4 đêm diễn của BTS tại Las Vegas đều “cháy vé” rất nhanh sau khi mở bán. Có khoảng 50.000 người đã đến buổi biểu diễn đầu tiên ngày 8/4. Như vậy, ước tính khoảng hơn 200.000 người hâm mộ sẽ đến thành phố Las Vegas để xem 4 buổi biểu diễn này của BTS.Bên cạnh đó, chương trình nhạc nước tại đài phun nước Bellagio (Las Vegas) trên nền nhạc ca khúc hit của BTS trong ánh tím, màu sắc tượng trưng của nhóm nhạc, khiến khách tham quan không ngừng nhảy múa.Tại nhà hàng của một khách sạn cao cấp, thực đơn được đưa ra là những món ăn Hàn Quốc mà các thành viên BTS yêu thích. Một du khách đến dự concert cho rằng không nhất thiết phải là Army thì mới tận hưởng được sự kiện có quy mô và chất lượng cao như thế này. Bất kỳ ai có gu âm nhạc tốt đều sẽ yêu thích buổi concert này.BTS còn hai buổi biểu diễn tại Las Vegas là vào ngày 15 và 16/4. Dư luận hiện đang hết sức quan tâm liệu rằng đây có thể trở thành bước khởi đầu cho một văn hóa concert mới, trong đó đơn vị và thành phố tổ chức được lợi về mặt kinh tế, còn người hâm mộ sẽ được những trải nghiệm không thể nào quên.