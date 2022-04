Seoul đặt mục tiêu hoàn tất phát triển hệ thống đánh chặn pháo tầm xa đến năm 2029

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 10/4 đã công bố tài liệu về phương hướng phát triển hệ thống vũ khí tự hành. Theo đó, Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng (ADD) sẽ bắt đầu phát triển hệ thống đánh chặn pháo tầm xa "Iron Dome" (Vòm sắt) phiên bản Hàn Quốc (LAMD) từ năm nay cho đến 2024, đặt mục tiêu hoàn tất phát triển hệ thống cho tới năm 2029.Quá trình triển khai chiến đấu thực tế sẽ được tiến hành từ sau khi phát triển hệ thống cho tới năm 2035.DAPA cho biết Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng hiện đang tiến hành tham cứu và phát triển hệ thống, dự kiến sẽ tuyển chọn đơn vị hợp tác.LAMD là hệ thống vũ khí đánh chặn nhằm phòng thủ cho các cơ sở hạ tầng trọng điểm của quốc gia, cũng như cơ sở an ninh quân sự trong nước trước mối uy hiếp từ pháo tầm xa của quân đội Bắc Triều Tiên. Trong đó, các bệ phóng đạn tự hành sẽ được lắp đặt ở nhiều nơi tạo thành mạng lưới phòng không hình mái vòm (dome), có thể đánh chặn cùng một lúc nhiều pháo tầm xa.Hệ thống này tương tự với khái niệm "Vòm sắt" mà quân đội Israel đang vận hành, nên được gọi là hệ thống "Vòm sắt kiểu Hàn Quốc", nhưng yêu cầu trình độ công nghệ cao hơn so với hệ thống do Israel sản xuất.Phủ Tổng thống và quân đội cho biết Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng đã tiến hành phóng thử nghiệm thành công lần đầu tiên LAMD vào tháng 2 vừa qua. Trong quá trình tranh cử, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol từng cam kết sẽ sớm triển khai hệ thống này cho đến năm 2026.