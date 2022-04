Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc xuống dưới ngưỡng 100.000

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 11/4, Hàn Quốc ghi nhận 90.928 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là lần đầu tiên sau 48 ngày kể từ 22/2, số ca nhiễm mới xuống dưới ngưỡng 100.000 ca.Cơ quan phòng dịch cho biết dù số mẫu xét nghiệm trong ngày nghỉ cuối tuần không cao là một nguyên nhân số ca nhiễm giảm, nhưng cả số ca mắc mới, ca tử vong và ca nguy kịch đều giảm cho thấy Hàn Quốc đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch.Thêm 258 ca tử vong do COVID-19. Số ca bệnh nguy kịch giảm 15 ca xuống còn 1.099 ca. Tỷ lệ lây nhiễm và tử vong ở người cao tuổi không có xu hướng giảm rõ rệt, do đó cơ quan phòng dịch sẽ tiếp tục các đối sách nhằm giảm số ca tử vong ở người cao tuổi.Mặt khác, từ ngày 11/4, trạm xét nghiệm thuộc trung tâm y tế và trạm xét nghiệm tạm thời sẽ dừng xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên do cân nhắc đến việc số ca nhiễm có xu hướng giảm. Thay vào đó, cơ quan phòng dịch quyết định mở rộng công tác xét nghiệm tại các bệnh viện, phòng khám ở các khu dân cư.Theo đó, nếu xuất hiện triệu chứng COVID-19, người dân có thể tự xét nghiệm bằng kit xét nghiệm tại nhà hoặc đến bệnh viện, phòng khám gần nơi sinh sống để làm xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên.Trung tâm y tế vẫn duy trì hệ thống xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR) cho đối tượng có nguy cơ rủi ro cao như người trên 60 tuổi, người được bác sĩ chỉ định yêu cầu kiểm tra, đối tượng tiếp xúc gần với ca nhiễm.Cùng với đó, chính quyền địa phương sẽ phân phát kít xét nghiệm tại nhà trong hạn mức cho phép với đối tượng gặp khó khăn trong công tác phòng dịch như cảm thấy gánh nặng về chi phí khi làm xét nghiệm.Trong một tin liên quan, từ ngày 11/4, người nước ngoài có tư cách cư trú dài hạn tại Hàn Quốc đã nhiễm và khỏi COVID-19 sẽ không cần nộp giấy xác nhận âm tính với COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm PCR khi nhập cảnh vào trong nước.