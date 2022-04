Photo : YONHAP News

Đài CNN (Mỹ) ngày 9/4 (giờ địa phương) dẫn một kết quả phân tích được ngân hàng đầu tư Jefferies Financial Group (JEF) của Mỹ thực hiện dựa trên tài liệu của Viện nghiên cứu dân số Yuwa (trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc), cho biết Hàn Quốc là nước có chi phí nuôi dạy con cái cho đến 18 tuổi so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người cao nhất. Trung Quốc và Ý lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và ba.Xét về tỷ trọng chi phí nuôi dạy con cái so với thu nhập khả dụng bình quân, Trung Quốc là nước dẫn đầu. Tuy nhiên, nếu xét về số tiền chỉ dành cho chi phí nuôi dạy con trẻ thì Trung Quốc lại được phân loại vào nhóm thấp nhất.Ngân hàng JEF chỉ ra lý do khiến các bậc phụ huynh ở các nước nằm ở vùng Đông Á như Hàn Quốc và Trung Quốc lại đầu tư nhiều vào chi phí nuôi dạy con trẻ là bởi các yếu tố như chi phí giáo dục, chi phí nuôi dưỡng và khả năng sử dụng dịch vụ trông trẻ.Ví dụ như trường hợp ở Trung Quốc, chi phí để nuôi dạy một đứa trẻ cho đến 18 tuổi là 75.000 USD, và sẽ phải đầu tư thêm 22.000 USD nữa cho đến khi con cái tốt nghiệp đại học. Mặc dù học phí thấp hơn so với nước nổi tiếng có học phí cao như Mỹ, nhưng các bậc phụ huynh ở Trung Quốc sẽ chịu phần chi phí này trong khi ở các nước phương Tây như Mỹ thì trách nhiệm trả tiền học phí thông qua các gói cho vay sẽ thuộc về con cái.Ngân hàng JEF cũng cho biết Chính phủ Bắc Kinh hiện đang thực hiện các chính sách nhằm giảm bớt chi phí nuôi dạy con cái như nâng cao cơ hội cho học sinh được tham gia các lớp học thêm sau giờ học chính, giảm bớt chi phí cho trẻ khi đi mẫu giáo hay mở rộng các cơ sở trông trẻ.