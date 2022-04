Giá dịch vụ ăn ngoài tháng 3 tăng mạnh nhất 24 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS) ngày 10/4 cho biết giá dịch vụ ăn ngoài trong tháng 3 đã tăng 6,6% so với một năm trước, mức tăng lớn nhất sau 23 năm 11 tháng kể từ tháng 4 năm 1998.Giá 39 mặt hàng ăn ngoài đều đồng loạt tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm canh sườn bò galbitang tăng 11,7%, cháo 10,8%, bánh kẹp hamburger 10,4%, gỏi cá sống 10%, mỳ tương đen jajangmyeon 9,1%, cơm cuộn lá kim gimbap 8,7%, mỳ hải sản cay jjamppong 8,3%, gà rán 8,3%, mỳ gói 8,2%, canh bò hầm seolleongtang 8,1%, bánh gạo cay tteokbokki 8%, mỳ sợi kalguksu 6,9%, thịt lợn chiên xù 6,6%.Các món ăn tăng giá dưới 4% gồm gà hầm sâm samgyetang 3,9%, đồ ăn tại căn-tin 3,3%, bia 3,2%, hải sản hấp và rượu soju mỗi mặt hàng tăng 2,8%, các loại đồ uống khác 2,4%.Nguyên nhân tăng giá được lý giải là do kinh tế Hàn Quốc dần phục hồi sau dịch COVID-19 khiến nhu cầu tăng lên; giá nguyên liệu thô và phí giao hàng tăng cũng ảnh hưởng đến giá cả dịch vụ ăn ngoài. Giá đồ ăn tại cửa hàng có tỷ trọng đặt trực tuyến trong khảo sát của Cục Thống kê quốc gia có bao gồm cả phí giao hàng.Theo khu vực, giá dịch vụ ăn ngoài tăng mạnh nhất là tại thành phố Incheon với 7,4%, tiếp theo là đảo Jeju 6,3% và thủ đô Seoul 6,2%.